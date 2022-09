¿Relevo generacional en el Multiforo Cultural Alicia?

Nacho Pineda, que ha liderado el multiforo por 27 años, manifestó que termina su ciclo particular. Propone a quienes manejan el lugar volverse cooperativa



Las redes sociales que todo lo exageran y en donde pocas cosas se sostienen, dicen que en diciembre de 2022 será el último año del Alicia.



Si aguantaron la pandemia, podían resistir un poco más, y eso hicieron a decir de su principal mentor, Ignacio Pineda.



El Multiforo, mucho más que otros sitios como La Rockola, Rockotitlán, El Tutifruti y el LUCC, pinta en un totalizador panorama de opciones que ha tenido el rock y otras expresiones culturales, como el más legendario.



Ahí uno se siente como en casa (y eso dice mucho) y la oferta es buena y variada.



Sin embargo, nada es para siempre y Nacho Pineda ha manifestado que lo que sí va a terminar es su ciclo particular.



Los Alicios que manejan el lugar a lo mejor aceptan volverse una cooperativa. Lo que les propone Pineda, que ha liderado el lugar durante 27 años, se trata de dejarles todo en términos legales y convenientes para ambas partes. Los años de diversión parece que han llegado a su fin porque, a fin de cuentas, dice: la vida nocturna es muy cansada. Y a eso hay que sumarle el trajín del día, que es divertido y emocionante, pero muy desgastante.



"Todo tiene un límite, y parece que el mío se acerca a su fin. Yo espero, agrega, que ellos —que son como 14 elementos— lo retomen y lo hagan a su modo. Las opciones que tiene la ciudad son asombrosas en cuanto a rock. Para mí es la mejor época que hemos tenido con las bandas.



“Están tocando muy bien y lo patético es que nadie lo está registrando: ni el gobierno, ni la iniciativa privada. Hay muchas bandas nuevas, que están cayendo en manos de las agencias, que hacen contrato con ellos y se las quedan. Hay otras que te promueven y otras que te desarrollan y te venden nada más. Hay distintas te dan diferentes tipos de requerimientos. La cosa es que pocos ven al rock como parte de su vida”.



Sin embargo, hay un tendón de Aquiles, agrega: "Los escritores de canciones escasean y a eso hay que añadir que no hay discos, o muy pocos, que no es el caso del Alicia, porque cuentan hasta con sello propio (Grabaxiones Alicia).



Las maquilas de CD se están yendo. Ahora muchos quieren el vinil, en un panorama en donde el CD está muy despreciado. Las canciones casi suben en automático a las plataformas digitales. En lo particular, dice, nos falta ser más educados, considerados con la música y no solamente con la canción. Las nuevas generaciones creo que ya no van al Chopo; están en otro canal, confían mucho en las agencias. No creen en el formato CD; confían más en otro tipo de reproductores. Pienso que deberán retomar la mística de cómo lograr capturar un buen sonido".



Pineda aseuguró que antes de que se vaya, sacarán el proyecto de los tres discos de Oxomaxoma.



"También lanzaremos un álbum de Nina Galindo. En torno a los videos y las fotos de lo filmado y registrado en el Alicia, vienen las discusiones bizantinas de mío, tuyo, te lo vendo. Por eso algunas veces vienen los problemas. En torno a La delegación, se han portado muy bien con nosotros y tenemos una relación respetuosa. Finalmente, hay que agregar dos documentales del Multiforo: 'Alicia en el subterráneo', de Alejandro Ramírez (2005) y 'Alicia más allá del abismo', de Abril Schmucler (2015), que ofrecen un panorama histórico, de la evolución del lugar de culto, donde hay que exprimir del sudor las camisetas, al final del fragor del rock & roll".

