Redescubriendo a Nektar y a sus muchas estrellas

Muchos estarán de acuerdo en la paradoja de que el grupo de rock progresivo alemán de Hamburgo, Nektar, integrado por músicos ingleses, es una de las maravillas dignas de oír, ya sea en su discografía como tal, o por las muchas estrellas del género de su rock progre espacial, a quienes ha dado cabida en determinados periodos de su basta trayectoria, básicamente en las disqueras Polydor y Ariola. Su inicio en 1969 los ha llevado a ser de los más reconocidos experimentalistas del género y sus diferentes alineaciones a ser examinados, la mayoría, como virtuosos.

La formación base de Nektar conjuntó en su momento de despegue a ejecutantes como Ron Howden, Klaus Hanatsch, Lux Vivratus, más el difunto Roye Albrighton, que dejó álbumes memorables de la vanguardia progresiva, con la ayuda de muchos exmiembros (Carmine Rojas, Dave Nelson, Larry Fast, Tom Huges y Randy Dembo, entre muchos) que formaron parte de su proyecto, en tiempos de una bonanza ilimitada de la mejor avanzada progre. Sus muchos discos sólo se conocieron aquí por vía de la importación, por lo que los corredores de bolsa progresiva tuvieron que adquirirlos para editarlos sin permiso, hasta ahora que celebran con cuatro discos de vinilo y sus respectivos CD's, 50 años de existencia con su “Remnber the future”.

Clásicos e incunables como álbumes de estudio, recopilatorios, sencillos de 45rpm, muchos videos y algunos DVD's, forman parte de la tradición de un género que, en su caso, presenta varias joyas en formato de mixes como "Spirt of radio" (2023, Single) lo mismo que "Wish you were here" (del mismo año), "I’m not in love", "Dream wever", "Out of the blue", "Raiders on the storm", "Fort the love of money" y "Old of money", del mismo periodo, y "Blinded by the light" junto con "Can’t find my way home" y "2000 light years from home". Sin duda, una de las mejores selecciones de temas que se han hecho.

Para dar una idea concreta de instrumentos y sonidos, el esencial "Nektar a spoonful of time" reúne una constelación de figuras trascendentales del rock en casi todas sus acepciones progresivas, que congrega a verdaderos profesionales como Steve Howe (Yes), Rod Argent ( Argent y The Zombies), Ginger Baker (The Cream), Mell Collins, Geoff Downes, Bobby Kimball, Edgar Froese, Ian Pace, David Cross, Nik Turner, Patrick Moraz, Michael Pinella, Simon House, Derek Sherinian, Jerry Goodman, Joakim Svalverg, Bill Sheenan, Joel Vandroojeneck… en 12 muestras de talento sin límites. Descontando los trascendentales álbumes de "Journey to the centre of the eye" (1971), "A tab in the ocean" (1972), "Down the earth" (1974), el fantástico "Recycled" (1975) y el "…Sound like this" (2022).

Sus muchos álbumes que encuentras en una gran mayoría en plataformas como Spotify y es un deleite dejarse llevar no sólo por buenas, sino por audaces armonías de puro y magnífico progresivo psicodélico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.