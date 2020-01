Rarezas recomendables

Con la efervescencia de los Play Off’s de la NLF, llega en un pase adelantado la miniserie de tres episodios de deporte y crimen: The killer inside: the minf of Aaron Hernandez, que se basa en la trágica historia del receptor de los New England Patriots, con el que Tom Brady completó muchos envíos de anotación. ¿Qué pudo llevar al jugador firmado por 40 millones de dólares al homicidio y luego al suicidio? ¿Cómo pudo perderlo todo? Se estrena la próxima semana en Netflix.

El Tianguis del Chopo, en el gabinete fílmico de los doctores Juan Heladio y Andrés, pone a la consideración de los fans del western combinado con el thriller, las aventuras la ciencia fricción, la intriga, el gore y la venganza despiadada en un insólito filme de Klever Mendoca Filho y Juliano Dornelles, Bacurau. La cinta demuestra que no sólo en México hay pueblos mágicos, también en Brasil se cuecen habas pero en sangre y en clave de sapaghetti western retrofuturista a lo John Carpenter.

Cuando todo parecía dicho con la puesta cincuentera de la Hammer Films británica al original Drácula de la Universal dirigido por Tod Browning, llegan del Reino Unido 270 minutos divididos en tres episodios de la miniserie Drácula, de Mark Gattis, Steven Mofat, Paul McGuigan y Jonny Campbell. Nunca en la historia del cine de vampiros hubo un Drácula como éste, que rompiera tantos mitos y tabúes vampiriles, para volverse una historia adictiva, inteligente y con un sentido del humor bastante punk y new wave. Ya pasa en Netflix.

Midsommar es una invitación a una oscura pesadilla a plena luz del día, donde el sol de una aldea sueca no le da lugar a la noche. Hasta ahí llega una problemática pareja estadounidense en busca de un cierto rocanrol, donde los aldeanos tienen control sobre todo lo que ahí ocurre. La cinta de Ari Aster presenta además de una música perturbadora como parte de un inflexible entretejido visual, que el año pasado, cosechó varios premios importantes en el ámbito festivalero como mejor película independiente de terror diurno instantáneo (Spirit, Críticos de Chicago, Gotham…)

Hail Satan: lo que hacia falta para pisar las arenas movedizas del culto satánico, hasta convertirse en una secta religiosa que muchos ven con sigilo. Todo lo subversivo del término pone en guardia al espectador, embelesado por su trama, ironía y los ideólogos que la están llevando a cabo.



