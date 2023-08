Punk, new wave, indie urbano, nuevo rock en español

Se vuelve a poner de moda el concepto del MP3 en donde, bajo el genérico nombre de Nezayork, por un módico precio se puede tener lo más representativo de un género, el punk, que nació con los Sex Pistols y que reclama paternidad con los Ramones.

Las variantes pueden ser infinitas, así como sus derivados y, en un solo compacto, se pueden tener todas sus vertientes, la new wave y lo alternativo, que deriva en indie y que tiene sus orígenes en el llamado rock urbano y compilados, dando lugar a una abrumadora cantidad de grupos y conceptos.

El rock mexicano de los años 70 está representado por personajes como Javier Batiz, Dug Dugs, Chetes, Jaime López, Torre blanca, Enigma, Inspector y toda la camada del festival de Avándaro.

Los rupestres tienen sus apóstoles, mientras que el rock madrileño se apuntala con Aute, La Orquesta Mondragón, Radio Futura, Los Rodríguez, Joaquín Sabina y Pereza.

Lo mismo pasa con el rock argentino: Calamaro, Ratones Paranoicos y Charly García (Clavados de siete pisos). La muerte musical también ha sido alcanzada por dos integrantes de Soda Stereo; lo mismo que Los Prisioneros.

Sin embargo, cobran singular importancia Los Ratones Paranoicos y, pasando a la pena ajena con el peor programa de la tv argentina: Rompan todo, con el sencillito Gustavo Santaolalla y lo mejor: Los Redonditos de Ricota y Los Shakers. Sin olvidar el contingente de Panteón Rococo.

Las mujeres mexicanas como Tere Estrada, Las Ultrasónicas, Julieta Venegas, Aurora y La Academia, han dejado profunda huella, los mismo que las Valdez: Norma y Rubí. No hay que olvidar el Rock en Ñ en su Quinto Aniversario, de la fundación Autor SGAE, Amaral, Urrutia, Drexler, El canto del loco, Volován, Jumbo, Babasónicos, Aterciopelado, Piratas, Eli Guerra, La Portuaria, Juan Perro, Bunbury, Mastreta, Hijos del Sol, que partieron plaza en El Foro Sol y El Metropolitán.

El legendario Foro Alicia, desaparecido en este año, congregó a muchas bandas espectaculares; lo mismo que navegó con carteles impresionantes.

Lo más penoso, sin lugar a dudas, fue el Árbol genealógico, que coronó el rock & roll mexicano de tercera, que vive sólo para los aferrados de Ávandaro,.

Electrónica y regional mexicana comienzan por Titán, que emprenden la odisea de Silverio, mientras varios oldies superhits componen más volúmenes que Prince, Nirvana, The Police, Four Tops, Bowie, Stones, Cheaptrick, Elvis, Big Star, Pink Floyd, The Velvet Underground, The Animals, The Who, Elton John, Sir Douglas Quintet, The Beau Brummels, Boston, Thin Lizzy, Led Zeppelin,

Guns N’ Roses y para cerrar la discografía completa Loquillo, La Dama se Esconde, Nacha Pop, Los Planetas y Los Héroes del Silencio. Y hay más, mucho más, como para unos oídos no tan severos.