Programas dobles de horror

En su momento (los años 60) causaron pánico y espanto. Hoy, a 64 años de su estreno original, “El pueblo de los malditos”, la cinta original inglesa del alemán Wolf Rilla (que tuvo una secuela: “Children of the Damned”, de 1964, dirigida por Anton Leader) se volvieron un referente de culto del buen cine de ciencia ficción que se hacía por esos años. Hoy, tan sólo preservadas por el DVD, este par de películas narran la historia -basada en la novela, “Los cuchillos de Midwich”- de lo sucedido en un universo fílmico fantástico que ya no va a regresar.

En él, la cinta que logró el número 92 de los Bravos 100 Scaries movie moments, cuenta la historia de una aldea británica en la que todos sus habitantes caen en un inexplicable trance inconsciente. Cualquier persona que pretenda entrar a la aldea, también cae en la inconciencia. El ejército crea un cinturón de seguridad en el lugar, donde, luego de despertar todo mundo, recupera la realidad en lo que es una especie de tiempo muerto. Unos meses después resulta que todas las mujeres han quedado embarazadas, incluso las que no son fértiles.

Todas las implicadas en el asunto tienen alumbramientos el mismo día y sus hijos un extraordinario parecido, aparte de comunicación telepática. Se anuncian las investigaciones correspondientes al fenómeno donde, si un niño aprende algo, todos aprenden también. Así desarrollan una dependencia hacia ellos.

Un investigador, Gordon (George Sanders) comienza a indagar, mientras se sabe que, en una aldea rusa, se han utilizado armas nucleares para contener sus localidades mutantes. La cinta planteó en su momento muchas situaciones extremas, bien resueltas en tonos dramáticos.

Su DVD, porque es casi imposible de ver en alguna plataforma, contiene dos “Special features” sobre el horror futurista y un documental escrito por un especialista en el tema, aparte de sus correspondientes tráilers, lenguaje original y subtitulaje. Aparte de George Sanders, completan el reparto Barbara Shelley, Ian Hendry, Alan Badel, Barbara Ferris, Alfred Burke y, como el líder de sexteto de los niños, Martin Stephens.

La película original de Warner Bros luego fue retomada en una interesante secuela por John Carpenter (1995), mientras que el popular programa de "Los Simpson" le hace un interesante guiño.

También hay una cinta más: “Los hijos de los malditos”, que acaba cerrando la extraordinaria trilogía de alucinante reparto, encabezado por Christopher Reeve, para algo que no es una película en sí, ni una secuela ni una precuela, sino que se trata de una reinterpretación total. Sin embargo, la película no ha pasado de ser de una las más subestimadas de la filmografía de Carpenter.