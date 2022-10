Películas, venganzas y castigos

Armados de palos, piedras y palanganas, los detractores de Alejandro González Iñárritu se preparan para darle con todo al director de “Amores perros” por su más reciente película “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades” (excesos, extravagancias y redundancias, debería de agregarse).



Ya se probó en Venecia, va a tener un recorrido limitado en cines el próximo mes y su rompecabezas morirá en Netflix a partir de diciembre. Ni siquiera los piratas se han molestado en sacarla antes porque, dicen, ¿a quién le importa? Sus amigos claman: “Hay que verla antes de soltar los misiles”.

“John Wick 4” llegará a los cines el próximo año sin tanto bombo y platillo, con los ya olvidados vaticinios de éxito instantáneo en el terreno de los thriller de acción, en donde sus bonus bajaron con la tercera entrega. Sus aventuras y excesos incluyen a personajes émulos de zombis como Laurence Fishburne. Los excesos violentos del personaje son la mejor garantía de la fórmula, pero no hay que esperar nada nuevo y sí muchos clichés de repetición.

Actualmente en plataforma, “Argentina,1985” de Santiago Mitre (el del drama político “La Cordillera”). Es la historia de Julio César Strassera (interpretado por Ricardo Darín) y su joven equipo de abogados, que llevó al banquillo de los acusados a la mismísima dictadura militar argentina para un castigo (no tan ejemplar en algunos casos). Una cita en el estrado del compromiso que hizo temblar, aunque no tanto a Videla, Massera, Agosti, Viola, Galtieri y demás criminales que llevaron al exceso la represión en sus mazmorras de la muerte. Esta cinta moverá a los interesados a ver la magistral “La república perdida”, de Miguel Pérez (1983).

Por quien sabe qué negras razones, “Steele Wool”, la comedia negra estadounidense de Frank Capello de 2019 no llegó ni a los cines, ni mucho menos a las plataformas, razón por la que los desobedientes de Distro la sacaron por su cuenta, apelando a su buena historia y factura de thriller poco convencional. En ella, un ama de casa sorda se deshace de su abusador marido y luego se busca la vida como asesina por encargo. Se ha pasado cosechando premios y buenas criticas en varios festivales de cine.

Para los exquisitos amantes del cine francés, “High Life” ya está disponible en DVD, protagonizada por la dupla de Robert Pattison y Juliette Binoche. Es una historia de ciencia ficción a partir de un insólito grupo de criminales escogido para ir al encuentro de un hoyo negro cercano a la Tierra. Nadie está de acuerdo con el maltrato, la experimentación médica y los deseos reprimidos que ocurren dentro de la nave.

El rock que nunca duerme ofrece varios títulos que ni las grandes majors se atreven a sacar por cuidar el dinero. Clones de sellos originales y vendedores fuera de la ley de la oferta y la demanda ofrecen no sólo títulos muy buscados, sino verdaderas rarezas como: “Trashes the world” (Alice Cooper), “Live in Tokio 75” (Strawbs), “Glastonbury 1995” (Jimmy Page / Robert Plant), “The David Bowie Prom” (en el Royal Albert Hall, 2016), “R Evolution” (The Doors), “Camel” (In from the cold London England october 2013), Frank Zappa (“Barcelona the hard way”) y los excesos de Woodstock ’99 (“Totalny chaos”). Precios de cortarse las venas.