Palomas: Suite Florencia

Desde su Army de Aguascalientes con sede en el romano hotel Milán, y utilizando las veleidosas redes más antisociales que faranduleras, Armando Palomas, el hijo favorito de Aguascalientes quien vive ahora en Los Ángeles, California; sigue la ruta de los mejores discos independientes que ha hecho. concebido desde planos insólitos para ser presentados en el Lunario, el año que entra. Aunque por ahí hay datos de una presentación previa que ocurrió en un streaming en septiembre del 2018.

Disco 28 de este juglar urbano en tiempos pandémicos que se ha llevado a muchos amigos como Oscar Chávez, Charly Montanna y, de paso a su madre lo que llevó al nuevo disco por otro purgatorio que tiene mucho de vieja guardia y olor a café, tequila y mezcal. El tipo con tan solo su guitarra, una mediada dotación de rock y hasta una orquesta sinfónica o de recamara.

El álbum viene con un confesionario, la historia del disco que incluye casorio, divorcios, jolgorio, orgías, funerales, días de aguantar, donde El Palomas, se muestra desnudo con tatuajes de lucha libre y otros provocadores dibujos a flor de piel, con los que apuntan hasta el Brujo Javier Bátiz.

Desde luego sus discos principales se pasean en la plataforma de Spotify, con todas las canciones del nuevo disco y las menciones honoríficas de muchos de sus amigos, los presentes en las malas y las buenas, aparte de créditos de la nueva banda auspiciada por La Veladora y el taller de creación literaria. Todo puesto al día en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y correo electrónico.

La gama de tonos, las canciones más emblemáticas, las de culto, las de Radio: This Is Armando Palomas, las de Día de Muertos e incluso textos que terminará por décadas escribiendo para los Álbumes Conmemorativos, del Profeta del Nopal, Rockdrigo González. Eso será un lujo para alguien que se lo merece y no para muchos que nada más quieren subirse al carro.

Como decía mi amigo Herbé Pompeyo, hay algunas canciones que todavía venden emociones, las de Armando Palomas, son de esas de pecados concebidos desde el infierno y que se aderezan con un Topoil, para el motor de su indómita gasolina.

