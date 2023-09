Nuevo disco de los Rolling Stones se presentará en octubre

El cúmulo ochentero The Rolling Stones sacará su nuevo álbum a fines de octubre, luego de dos años del fallecimiento de su longevo baterista Charlie Watts.

El bataquero con influencias jazzísticas dejó su huella personal en dos tracks de Hanckney diamonds, su disco británico número 24 desde el A bigger bang, de 2005.

El entrevistador de Saturday night live, Jimmy Fallon, soltó la noticia en Londres sobre la nueva aventura musical de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

Sus fans de todos los tiempos han seguido vía streaming global (YouTube) todos los pormenores del evento.

La presentación de la primera rola (“Angry”) está prevista para octubre, y gira sobre el concepto de un inquebrantable enojo de las canciones restantes y de sonidos eclécticos.

Para el videoclip, sus satánicas majestades han utilizado los servicios de una de las actrices de moda (Sydney Sweeey, la protagonista de la serie de la plataforma HBO Euphoria), que se mostró sorprendida.

Los Rolling seleccionaron 12 canciones de los 23 tracks.

La muerte del baterista ayudó a unir al resto de la banda y los ha mantenido fieles al espíritu del blues.

Pensamos, ha dicho Jagger, que, si nos gusta primeramente a nosotros, también le gustará a nuestro público.

La producción está integrada por una docena de canciones: “Angry”, “Get close”, “Depending on you”, “Bite my head off”, “Whole wide world”, “Dreamy skies”, “Mess it up”, “Live by the sword”, “Driving me too hard”, “Tell me straight”, “Sweet sound of” (con Lady Gaga) y “Morning Joe cuest”.

Mientras tanto, las apuestas han corrido en Las Vegas vaticinando que bien podría ser la última placa de los Stones y que no habrá regreso, sólo que tengan mucha suerte.

Desde las redes ha habido comentarios sobre la salida del álbum, que estará listo para el 20 de octubre.

Mientras tanto, el Rolling dueño de la mayor memorabilia del grupo, Bill Wyman, ha manifestado que bajo ninguna condición estará como parte de la alineación de lo que queda de las piedras rodantes.

“Estamos muy satisfechos con la salida del nuevo disco y es factible que haya una mini gira de conciertos; sólo estamos viendo las posibilidades reales de que pueda llevarse a cabo, sobre todo, debido a la fuerza de los años en las trincheras del rock corporativo. Pero no duden que se hará la lucha”.

Un nutrido contingente de corresponsales de todo el mundo ha cubierto lo que muchos han catalogado como el acontecimiento del año, después de la pandemia, y vaya que es decir.

Hasta los más recalcitrantes fans no están tan seguros de lo que vaya a ocurrir con el disco y la gira de presentación, después de la cantidad de años con que carga el grupo, y con lo que ha impuesto cada una de sus personalidades, incluso la de Bill Wyman.

Por lo pronto, parece que ya se ha dado a conocer parte de su tour mundial, que arrancará en Ámsterdam y seguirá en Berna, Viena, París, Gelsenkirchen (Alemania) y Estocolmo.

Conociendo a Jagger y Richards, nunca hay certeza de nada, más que de su muerte.