Noticias de cuarentena

Si llegamos, el 4 de septiembre, los estudios Disney que quieren sacudirse la polilla de princesas y princesos, en colaboración con Apple Corps LTD, estrenaran a nivel planetario el documental de The Beatles: Get Back. El director ex gore de nacimiento y Señor de Los Anillos reconocido, Peter Jackson, mostrará desde otra perspectiva (puesto que ya existe una película) el trabajo Beatle en el estudio que olió durante la grabación a Yoko Ono.

“Sir Maca” dijo estar muy feliz de que Peter Jackson metiera las narices para profundizar en nuestros estudios (La Bóveda Azul) y que la verdad salga a flote, mientras que Ringo dio gracias a la vida Beatle (que le ha dado tanto y que ahora le dará un extra). El rockumental también incluirá “cosas nuevas” a partir de unas 55 horas de pietaje filmado por Michael Linsday-Hogg y en su totalidad el concierto “sorpresa” completo de la azotea.

Todo el contenido ha sido restaurado, incluyendo las malas vibras de la ignominiosa Yoko Ono, lo mismo que la música adicional del hijo de George Martin (Giles), quien también se llevara una buena tajada. Su clasificación será “buena onda” para la comunidad Beatle. Los mexican beatles de más poder: Manuel Guerrero, Armando Mirada y Ricardo Calderón, ya se frotan las manos y, seguramente, darán su voto antes del estreno oficial.

En estos momentos de guardar, ni mandada hacer la revisión del DVD de los primeros 25 Años de Saturday Night Live, en torno a las legendarias parodias, sketches, Stand Up y números de rock de hace 45 años. El goce nostálgico resulta tremendo con los directos de Los Blues Brothers, Billy Joel, Elvis Costello, Patti Smith, Simon & Garfunkel, Ray Charles, Joe Cocker, The Band, The Greateful Dead, Carly Simon, Mick Jagger, Peter Tosh y varios más.’

Sus parodias son geniales, narradas en la voz autorizada de Lorne Michaels, con presentación de Chevy Chase y cocimientos aparte cortesía de Gilda Radner, Jim Belushi, Dan Aykroyd y Steve Martin. Incluye la tentativa de reunir a Los Beatles con cheque en mano de tres mil dólares y convencimiento de Michael a un George Harrison atónito. No incluye el pre fab-four de The Rutles, que es una pena.

Por otro lado, la serie más longeva de acoplados (2CD + 1 DVD) Simple The Best, que orquesta el experimentado Erik García, ha puesto en lo que queda el mercado del CD, un triple dedicado al rock con una buena selección que incluye temas con la Patti Smith, Scorpions, Meat Loaf, Cheap Trick, Mott The Hoople, Joan Jett, Joe Satriani, Scandal, Lou Reed y Europe.

Su DVD con 17 cortes finos incluye a Boston, Eddie Money, Kansas, Steve Vai, Aerosmith, Judas Priest, Lover Boy y Men at Work, entre otros, con éxitos y rarezas, que valen la pena. Buenísima selección y lo mejor: precio justo. No digan que no se les avisó.

