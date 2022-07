Negocios rockeros

El mes pasado, Universal Music Group anunció la compra total del patrimonio musical de Frank Zappa: todas sus grabaciones, su catálogo alternativo, su editora, el archivo completo de sus canciones y todo lo relacionado con el que fuera líder de Mothers Of Invention, compositor intrépido, virtuoso de la guitarra, activista y embajador cultural en Checoslovaquia.

Hay que mencionar que, desde hace tiempo, la mayoría de sus álbumes icónicos están disponibles aquí en cuidadas ediciones de mini LP ya que, salvo un par de discos clásicos, editados en tiempos de PolyGram, por el inventor de Rock Power, Herbé Pompeyo, nunca (salvo algunas ediciones del desaparecido sello Gamma) Zappa ha sido editado en México.

Ahora que, en estos tiempos pandémicos, Universal México ha mostrado reticencia por el producto físico, los familiares de Frank Zappa, por lo menos aquí, se quedarán con las manos vacías.

El Tianguis del Chopo se ha sumado culturalmente a la presentación sabatina de algunos libros, que tienen que ver con asuntos musicales, investigaciones rockeras, memorias, catálogos de rock italiano y reflexiones personales de personajes habituales del lugar.

Mientras algunos autores buscan el favor de la crítica, siguiendo los cánones tradicionales, otros autores, sin soltar prenda, esperan de la nada que aparezcan notas para terminar con algunas cuantas palabras en Facebook que desaparecen instantáneamente.

A los que sí saben del rebote de la pelota, como Federico Arana y otros autores, se suma ahora Piro Pendás, de Ritmo Peligroso que publica en Ala Ediciones “Sentido contrario”: un conjunto reflexivo de palabras personales, en forma de poemas, poemínimos, y sentencias de su travesía por la música y el ambiente del rock nacional, para leer.

Mientras se espera el documental oficial de Brian Eno, dirigido por Gary Hustwit, circula por las arenas movedizas del underground, entre Buenavista y la Guerrero, otro documental “perdido hace mucho tiempo”, debido a Alphons Sinniger, sobre el músico, compositor, cantante y artista visual, que fue parte esencial de Roxy Music en sus principios.

El rockumental, realizado poco después de su salida del grupo creado por Brian Ferry, viene adicionado con las sesiones de grabación de su disco solista: Here come the Warm Jets. La única pista es que está distribuido por Fair Enterprises LTD (¿?) Para interesados, está en la zona de intercambiadores del Chopo.

En dos volúmenes, cada uno con tres discos, está el An Interstellar Traveler’s Guide del Rock Espacial, con cerca de siete horas de rock progresivo con escafandra de la NASA que, ya se sabe, hará las delicias y perversiones de adoradores de Can, Gong, Omega, Aqua Nebula Oscillator, Guru Guru, Chrome, Nektar, Floorian, Tangerine Dream, Faust, Ozric Tentacles, Camel, entre varios más, y Alice Cooper, que será mal visto por los puristas del Progre Espacial.

Esta guía de sonidos parece no tener edad en el tiempo y espacio. Muy recomendable para los que se inician en estos vuelos interestelares.

Las versiones físicas son de la Mondra Records.