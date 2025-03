Muere el último de la agrupación de los Dolls, y un Loco del ritmo

A los 75 años, el último de los New York Dolls murió en su casa de Nueva York, sin poder con un cáncer terminal en etapa cuatro.

Estandarte del proto-punk, modelo visionario del drag y excesos salvajes, David Johansen, vendió con sus compañeros de grupo su alma al diablo y Martin Scorsese lo redescubrió para su serie maldita, "Vynil", que sólo vio una temporada, a pesar de que uno de sus productores era Mick Jagger.

Más tarde Johansen se rebautizó como cantante de salón de locos como Buster Poindexter, con un extraño jazz que hacía con su viejo compañero Doll, Sylvain Sylvain, que Scorsese también pontificó en otros rockumentales.

Luego de la fatal noticia, YouTube ha comenzado a rolar los videos que hizo como cantante de los Dolls, donde también militaba Johnny Thunders y Jerry Nolan.

Muchos quisieran haber visto a los New York Dolls, entre ellos Morrisey, uno de sus principales promotores, pero hay cosas que ni qué. Quedan pues sus álbumes originales y compilaciones: "Rock and roll, Dolls, in too much to soon", "Cause I sez so", "One day it will please", "A hard night’s day", "Down of the Dolls", "Ou est le boutique. Buterflying", "French kiss 74", "From Paris with love", "Dancing backward in hight hells", "Fool four baby", "Live from bowery", "New York tapes 72-73", "Vive le trash 74", "Cause I ses zo", "Punk power Vol. 1", "Whit please us to remember even this", "The return of the New York Dolls: Live from Festival Royal Hall", "20Th century masters: the millenium collection", "Personality crisis demos", "Paris’ burning". Y lo que está por descubrirse.

SUCUMBE Lalo Toral, un emblemático Loco del Ritmo que terminó sus días como tecladista en el sobadísimo Tri de (Chela) Lora, que muchos quisieran ver arder en el infierno.

Sus manos se posaron en los teclados de bandas como Los Locos, Yaki, Los Sparks, Rippers, Beatniks, Papá on Blue band, Sinners, Naftalina (con el gran Federico Arana) … Filmó dos películas: "Sor Yeye" y "Un Quijote sin Mancha".

Fue popular con las rolas que compuso: “ADO”, “Oye cantinero”, “Chavo de onda”, y “Madre Tierra”. Lo llora su esposa Maggie May.

Sería bueno recordar su paso por los Locos del ritmo, primer conjunto de rock mexicano firmado por el sello Orfeón, de los que se han ido algunos, como Toño de la Villa, que han dejado huella en una gran discografía, parte reeditada.

Antes de morir también, Jaime Almeida, mentiroso profesional en el tema de Avándaro, presentó a los Locos en el Lunario.

Sus discos se pueden conseguir hoy en Discogs y Mercado Libre, así como en colecciones privadas.

Toral tocó hasta un día antes de su muerte en el escenario y claro, eso lo aprovecho el TRI de Chela Lora para quedar bien parado con los fans de la icónica y longeva banda, que aprovecha cualquier motivo para hacerse publicidad a costa de lo que sea, con la horrenda voz de la presidenta Lora.

