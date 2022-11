Macabro 2022, el festival en la otra “Cineteca

La Edición XXI del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, ocurrido del 17 al 28 de agosto de 2022, saltó de su hogar habitual, la Cineteca Nacional (donde está vetado Rodolfo Guzmán Huerta por andar haciendo películas de El Santo, de las que no les gustan a la otra Pareja Atómica dictatorial oficialista, integrada por los rudos Nelson Carro y su jefe, Alejandro Pelayo) a la otra “Cineteca”.

El Macabro, por su alternatividad, rola disponible en algunos sitios de costumbre para conocedores, propios y extraños.

Con la venia y presentación de Edna Campos e Iván Farías, las galas, largometrajes internacionales en la sección oficial, en los iberoamericanos; las tendencias de sci, dark y thrillers fantásticos y los Macabro docs; los homenajes y retrospectivas y las visualizaciones de cortos nacionales e internacionales, uno casi puede llevarse todo el Festival Macabro a su casa.

Creado hace 20 años, el Festival Macabro ha cimentado los gustos retorcidos y las mutaciones que ha sufrido el género de horror a través del tiempo.

Están todos los grandes nombres de esta variante fundamental del miedo y el horror, al desamparo de nombres como los de Hershell Gordon Lewis, Juan López Moctezuma, Paul Nashy, José Mojica Marins, Carlos Enrique Taboada, Lamberto Bava, Luigi Cozzi, Peter Jackson, Takashi Miike… hasta llegar a una nueva camada integrada por el relevo generacional mexicano de Polo Laborde, Christian González y Lex Ortega.

Algunas joyas ya disponibles son: Exegesis Lovecraft, del cineasta pakistaní-canadiense Qais Pacha (2021), el thriller psicológico US, de Jordan Peele; Punto rojo, filme argentino de Nicanor Loreti (2021): She Will, drama de intriga de la británica Charlotte Colvert y la inclusión de La endemoniada, mezcla de terror, brujería y vampiros del mexicano Emilio Gómez Muriel (1968), con la diosa de la sensualidad, Libertad Leblanc.

Está también la primera parte del Cortometraje Nacional, con acabados modelos de horror; una selección de cortometrajes mexicanos en dos partes y la Selección Oficial del Macabro en función del corto animado en tres categorías: Cortometraje Mexicano de horror, Internacional y Animado de Horror.

Hay también algunos remanentes de otras ediciones del Macabro como La fiesta silenciosa, de Diego Fred (Argentina); Poissa, de Artu Haglund (Finlandia), Tóxico, de Ariel Martínez Herrera (Argentina) y Nirvana Inn, cinta hindú, mezcla de thriller de Vijay Jayapal.

Este festival, que congrega a las nuevas generaciones de cinéfilos que prefieren sangre y horror ante la exquisitez del cine francés que tanto le gusta a Mr. Natural Carro, tiene sumida en el atraso a la Cineteca Nacional, pero ese es ya otro horror.