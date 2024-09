¿Los mejores 500 álbumes de los años 60?

Los ingleses, que creen saber todo del rock and roll, publicaron en 2022 una extensa lista donde, con criterios obtusos, dan su veredicto sobre lo que ellos consideran son los discos más determinantes de una época que, por principio, nada tiene que ver con la exuberancia musical de los años 70, donde los más doctos, dicen que todo cambió en cuanto a estilos y tendencias.

Sin embargo, un exhaustivo vistazo a muchos de los coleccionables vinilos que componen una lista disponible en Internet (rescatados casi en su totalidad por la plataforma digital líder, Spotify), bajo el nombre de Uncut.

Lo primero que llama la atención de entendidos comunes y corrientes o especificados es que aparezcan los grupos o solistas de su preferencia para presumir el tan sobado: yo lo tengo o de que se vuelva una obsesión malsana tenerlo a como dé lugar.

De ahí los tejes y manejes por tratar de conseguir algunos títulos que ya no se ven en cualquier plataforma de venta o cambio.

Abre la lista el “The Velvet Undergroud” y “Nico” (1967), con el clásico plátano warholiano y la cierra el álbum de Elektra, “AMM Music” (1967).

En medio de esos dos álbumes hay muchos títulos de validez musical universal como el “Revolver”, de Los Beatles”, el “Forever changes”, de Love, el “Pet sounds” de The Beach Boys, el debut de “The Stooges”, “El Sargento Pimienta”, Beatle; el “Are you experienced”, de Hendrix, el “Odessey & Oracle”, de The Zombies, el del dirigible, de Led Zeppelin, el de “In the court of the crimson king”, el “The Band”, el de Mister Dinamite, James Brown, en el Apollo, varios de Bob Dylan, The Kinks, The Who y muchos que no podían faltar.

Sorprende la psicodelia de los 13th Four Elevators, y la exuberante experimentación del “Hot rats”, de Frank Zappa.

No faltan álbumes de Donovan y The Turtles y rarezas como P.F. Sloan, Blue Cher y Bowie, Roy Obison y Them, al lado de Miles Davis, Bo Diddley, Los Rolling Stones, Monkees, The Fugs, Janis Joplin, Ella Fitzgerald, The Beau Brummels, Jeff Beck, The Doors, Otis Redding, Byrds, Fleetwood Mac, Dion, Muddy Waters, Blues Mogoos, Nazz, The Easy Beats, Elvis, John Mayall & Clapton, Sir Douglas Quintet, George Harrison, Deep Purple y muchos más.

Que se sepa por experiencia, nadie mete las manos al fuego (ni con guantes de asbesto) por esta caprichosa lista, porque no aparecen claramente los nombres de muchos especialistas convocados para dar su voto de confianza, sobre tal o cual álbum cuestionado para la selección final, donde nadie quiere verse involucrado.

Lo único que hacen los discos de la selección es que se disparen precios o se les endilguen a los acetatos atributos que no tienen.

Como su nombre lo indica y con la explosión de las plataformas musicales, los discos que cada vez se oyen menos, por mantener un estatus de objetos de colección, siguen reinando.

Muchos de ellos deben permanecer cerrados, para conservar un simbolismo de piezas únicas, en el que ya muy pocos creen.

Pero qué se le va a hacer, si así es el negocio de la nostalgia de la compra por insospechados impulsos de mantener una jerarquía de posesión, en la que ya muy pocos creen.