Parece mentira la cantidad de estrellas que ha desfilado por el más longevo de los programas humorístico rockero.

Creado y producido por Lorne Michel, por él han pasado Justin Timberlake, Sinéad O’Connor, Katy Perry, Snop Dog, Los increíbles Blues Brothers (John Belushi y Dan Aykrod), Paul Shaffer, Rage Against The Machine, Elvis Costello, Simon & Garfunkel, The Replacements, The B-52s, Devo, Greta Van Fleet, The Motels, Arcade of Fire, Spinal Tape, Frankie Goes to Hollywood, Mr. Mister, The Fixx, Lenny Picket, Lady Gaga, Andy S, Bonnie Raitt, Talking Heads, Preservation Hall Jazz Band, Nirvana, Los Culps, Kendrick Lamar, Drake, Bill Murray, Miley Cyrus, Munford & Sons, Coldplay y demás personajes eclécticos de la música.

El tal vez más prestigioso músico, compositor, ex-Beatle, que haya pisado el set de Saturday Night Live es Paul McCartney, filántropo, multiinstrumentalista… (Eric Idle, Neil Ines, Ricky Fattar, y John Hasley, The Rutles firmados por George Harrison) sus actuaciones en directo no se comparan con sus sketches humorísticos con Chris Farley, Chevy Chase, The Rutles, Jimmy Falon y muchos más del elenco estable de Saturday Night Live, si no se confrontan con los recientes de Donald Trump, el presidente terrorista de EU en épocas actuales.

El Maca también ha sido miembro de The Quarrymen, Beatles, Wings y también ha sido miembro honorario Christopher Lee, artista exclusivo de la Casa Hammer, protagonista de Frankenstein y Drácula, en su periodo en color.

McCartney también colaboró en un musical (Give y Regards) con Stevie Wonder y participó en el Live Aid colaborando con estrellas como David Bowie, Alison Moyet, Peter Townshend y Bob Geldof, de quien los africanos no recibieron ni medio bolillo por el gran evento.

Son bien conocidos los récords batidos por McCartney, en todos los estratos económicos del show-bizz y nunca se ha permitido parar más que por enfermedad.

Son múltiples sus costumbres por ejemplo, por la música culta como Working Classical y la Liverpool collage, con Super Furry Animals y el coral de música clásica A Garland for Linda, además de ensayos de música concreta, siguiendo los ejemplos de Phillip Glass, Stockhousen y Pendereki.

La comedia biográfica que recoge muchos de los momentos más hilarantes de SNL, ha sido dirigida por Jason Reitman y narra los acontecimientos que condujeron al estreno del programa de la NBC.

Muchos del elenco original actuaron en la película estrenada en 2024 por Columbia, Universal y Sony, que muy seguramente terminará en alguna plataforma de peso.

Lo que sí es un hecho es que también va al cine de Toronto.

La influyente revista Vainity Fair publicó las primeras fotos de la película en la que aparecen personalidades como Gilda Radner, Dan Aykroid y Billy Crystal.

Sin duda, Saturday Night Live es el mejor programa de la tv estadounidense hasta ahora.

