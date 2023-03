Las nuevas miniseries y series que se avecinan

Ya muy de vez en cuando aparecen en plataformas algunas películas que valen la pena por su tema y percepción, pero son las menos. El formato que manda en este momento es el de las miniseries de seis y ocho capítulos que pretenden anclar al espectador con enganches que, lamentablemente, se diluyen en los dos primeros episodios.

La ventaja que tiene el espectador es que puede dejarlas al menor indicio de punto de quiebre o arriesgarse a una experiencia de aburrimiento, decepción y pérdida de tiempo.

Todos están expuestos en la arena televisiva de la novedad, pero no todos salen bien librados. Si no pregúntenle a Regus Patoff (Cristoph Waltz), el de la mini serie El consultor, un thriller impredecible, enloquecido y muy tramposo.

Hay retos y trampas para rendir tributos o sembrar odios, como también para confirmar lo que se sabe o intuye en torno a sobadas tramas e intrigas biográficas de muchos faranduleros que se niegan a morir.

Como quiera que sea, las plataformas como ven, dan esperando agenciarse audiencias sorpresivas e inesperadas con apuestas como la vida, carrera, tropezones y caídas de Miguel Bosé (de quién, por cierto, Espasa, Planeta Libros, acaba de sacar La historia secreta de mis mejores canciones).

Muy pronto llegará por la vía de Netflix El caso Fourniret: Monique Olvier, instrumento del mal, que ayudó a que su esposo se convirtiera en un peligroso asesino en serie que asoló la Francia moderna. La miniserie abarca de 1987 al 2003 en un documental fascinante. Como el dulce de Dahmer duro muy poco, a pesar de que trataron de enganchar a la audiencia con cintas atribuidas al caníbal gourmet, los documentales episódicos del director Joe Berlinger siguen siendo de las que más espectadores atraen.

De él solo nos falta ver la insólita relación sin precedente entre la aclamada periodista y autora, Jilian Lauren y el más prolífico asesino en serie de Estados Unidos, Sam Little (¿?).

Ni por status históricos se asoma la multi aclamada The wire, Disney tiene un as bajo la manga que no se encuentra en programación: Killing county (El lado oscuro de la policía), de Michaela Down (2023), donde lo que arranca con un tiroteo acaba exponiendo en una miniserie importante el racismo institucional en California.

También hay por ahí un espléndido documental para los adictos a las películas del 007: The other fellow, a través de la historia del cine de espías y agentes dobles, James Bond. Y de pilón, un regreso con gloria y aires de novela negra: Marlowe, de Neil Jordan (2022) con el auténtico abuelo de acción, Liam Neeson y sin el menor respeto para Raymond Chandler. ¿Se moderniza el noir?

