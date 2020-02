Lamentos eléctricos

Mientras las opiniones entre melómanos y coleccionistas se dividen en torno al disco físico o lo que ofrecen las plataformas digitales, vinilos al son de los 180 gramos y box sets especiales que combinan discos y compactos con DVD, las tiendas otrora especializadas en la venta de discos físicos cada vez se extinguen más, un ejemplo, Mixup, donde ya casi no hay discos.

Sin embargo, esto ha hecho que los discos en sus modalidades de LP, Extended Play y plásticos sencillos, coticen más, llegando a precios estratosféricos.

Esto ha propiciado que algunos especialistas se vuelvan corsarios para llevarse una tajada del pastel, quienes no sólo copian el producto terminando, sino que acaban mejorándolo con bonus o memorabilia especializada. Los ejemplos abundan, como los lanzamientos anexos a las cajas de The Beatles, Pink Floyd y Frank Zappa, por citar tan sólo tres modelos de éxito y garantía.

Veamos: no es lo mismo la maxi caja del Rosado Floyd: The later years (1987-2019), en edición limitada de 16 discos restaurados y remasterizados; cinco discos compactos, seis Blu-ray y cinco DVD’s, más dos vinilos de siete pulgadas, y memorabilia variada de tickets, conciertos y hasta un libro, que la edición marca libre de todo. Lo que asombra es la presentación casi a imagen y semejanza, con un sonido inmejorable y el precio descaradamente retador.

The Beatles (es decir, Paul McCartney) por su parte, con las ediciones de varios de sus álbumes que han llegado a sus 50 aniversarios en todas las ediciones posibles, siguen siendo un cheque al portador; y la compañía que los tiene (Universal Music), se lamenta de que, por contratos, no los puede dar baratos. Cosa que celebran con las ediciones en mini-LP o réplicas, los bucaneros al servicio de la comunidad más desprotegida de los coleccionistas.

Por otro lado, el reciente box set de Frank Zappa Hot rats sessions (versión vinil, seis discos y la de CD, con igual número de piezas) supera los 2 mil pesos, mientras que sus réplicas no llegan a los 200 machacantes.

Como quiera que se oiga: lo importante no es a veces el empaque, sino el sonido.



