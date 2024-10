El 7 de marzo de 1999, el principal protagonista de una de las más famosas teorías de la conspiración, Stanley Kubrick (director de afamados filmes como 2001 Odisea del espacio, Los duelistas y Barry Lyndon) murió en su casa de Londres.

Siempre se sospechó que la NASA lo desapareció convenientemente para que no admitiera, sin lugar a dudas, su participación en el “falso alunizaje” de 1969 con la llegada del hombre a la luna y, de paso, cobrarle el favor-préstamo de una cámara de cine de alta definición para que filmara justamente Barry Lyndon.

En la cinta Shooting Stanley Kubrick de 2015, de un tal T. Patrick Murray se ve al supuestamente director del filme de 1975 en una entrevista secreta admitiendo que sí grabó el alunizaje (algunos afirman que se trata de un actor y que no es Kubrick). A pesar de que las técnicas de filmación no estaban lo suficientemente desarrolladas, los fotogramas son impresionantes.

La única condición para que se exhibiera el controvertido metraje era que hubieran pasado 15 años de la muerte del cineasta.

Tom Mayk es quien supuestamente suplanta a Kubrick en una filmación fantasmagórica y compleja. La viuda del director siempre sostuvo que todo es falso y con armado de fraude.

La filmación del hecho admite un sinnúmero de interpretaciones sobre la simulación de “caminatas lunares”: sombras irreales, grabadoras de cintas magnéticas, velocidades del pietaje y demás aspectos técnicos de la imagen que confunden y no llegan a nada más que al regocijo de las teorías de conspiración, socorridas y fascinantes.

De lo que no hay la menor duda es que se trata de uno de los mayores hitos de la historia que han dado lugar a increíbles exégesis de la llegada del hombre a la Luna, en un abanico de eventos casi imposibles de interpretar. No faltan los libros y las perspectivas de muchos documentales sobre el tema. El ondeo de la bandera en la superficie lunar y la ausencia de estrellas es otro de los itinerarios en el caso.

El falso alunizaje, según algunos, fue filmado en la enigmática Área 51. Y cuando ya parecía que todo estaba archivado en los recovecos de la memoria colectiva, vuelve a la carga. Kubrick y un supuesto afán de notoriedad basado en su bravuconería pusieron en tela de juicio todo el montaje, revelado en parte en la película de Stephen King, El resplandor, que se quejó del director. También Steven Spielberg ha sido señalado, bajo sospecha, como el que filmó el falso alunizaje.

Total, que la teoría de la conspiración respecto al alunizaje hoy cuenta con una mayor cantidad de adeptos, descontando un “aterrizaje en el planeta rojo”, Marte, filmado por Peter Hyams en la cinta thriller Capricornio uno (1978).

Los alunizajes del Programa Apolo, entre 1969 y 1972, se dice que jamás ocurrieron y sólo fueron un embuste fraguado al amparo de la carrera espacial y la Guerra Fría.

¿Qué sería de nosotros sin estas suculentas teorías que siguen alimentando diversas fábulas? Finalmente hay que agregar que una nueva película de este año (Fly me to the moon), de Greg Berlanti, está próxima a estrenarse en cines y plataformas para, con una trama de comedia y thriller, limpiar el expediente secreto de La NASA y el “alunizaje”. pepenavar60@gmail.com