Justicieros y perdedores de plataformas

Con más sentido de planeación para los estrenos de cine en plataformas como Netflix, Prime Video, Star+ y otras más, los alternativos del cine de bolsita vuelven a aprovechar su momento abordando cosas que las plataformas no ofrecen. Como no tienen para cuando en su rol de estrenos, se ofertan thrillers, dramas, comedias de amor (en sus acepciones juveniles y seniles), cine de aventuras, de niños, policiales, historias de narcos, relatos de ciencia ficción, series y miniseries; documentales y animación. Aquí van algunos spoilers no totalizadores de lo que a uno le espera con estos estrenos:

"El justiciero (The equalizer), capítulo final". Desde su primera película de acción, Robert McCall (Denzel Washington), un agente de la CIA venido a menos, se ve que no va a dar más. La trilogía, dirigida por Antoine Fuqua, llega a su última entrega con un adulto disminuido en funciones que va a dar a Italia para descansar de asesinatos brutales y tendenciosos. No hay más con el cartabón exigido: balaceras y asesinatos en el episodio más aburrido de la saga. Bueno, hasta en la CIA están apenados con el resultado.

“Oppenheimer”, de Christopher Nolan, envuelto en la cruzada iniciada por Martin Scorsese contra los ya muy aburridos personajes de la Marvel, sorprende con el mandamás del Proyecto Manhattan, punto neurálgico de los ensayos nucleares o para construir la primera bomba atómica, cuestionando su poder destructivo. Éxtasis y hechizo aparte de modelo de seducción letal, muy detallista y plagada de intelectualidad apabullante. Imperdible en su reparto e interpretación de papeles estelares, con un apabullante contingente de actores de primera línea, comenzando por Cillian Murphy.

“El Clímax del Millón; La historia de Pornohub”: documental, sexualidad a tope, pornografía e Internet, en una de las plataformas canadienses más exitosas de la especialidad porno en la web. Entrevistas contundentes a actores y activistas y sus constantes choques con la justicia y movimientos antiporno en el mundo de lo atrayente y prohibido. ¿Cómo se consume el porno hoy y, en particular, como ha contribuido la tecnología en las redes? Es uno de los canales a explorar.

"Nothing compares", de la directora Kathryn Ferguson, narra la historia de la fenomenal cantante iconoclasta Sinéad O’Connor y su fuga del mundo del pop organizado, tras un periodo de éxito mundial. Palabras y hechos políticos le dan contexto a su vida, hasta que se fue al otro mundo a los 56 años, luego de que su hijo se le adelantara también. Se le recuerda por su corte de pelo tipo militar, porque no quería ser guapa.

"La cintas de Rosa Peral" es un documental que resume el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona cometido en 2017. Armado con material testimonial inédito, la sentenciada rompe el silencio desde prisión basándose en archivos personales, videos y fotografías en un entorno personal de la acusada, tipo true crime. Hay también una miniserie: "El cuerpo en llamas", donde a Rosa la interpreta Úrsula Corberó. Sin embargo, la belleza sin maquillar de la verdadera Rosa Peral es abrumadora y se le perdona todo, menos salir de chirona.