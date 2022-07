Itinerarios sonoros en el Alicia

El próximo jueves 21 de julio, en el batallador Foro Alicia de Nacho Pineda, en la colonia Rockma, se llevará a cabo una retrospectiva sonora del grupo (1980-2022) Oxomaxoma, integrado por los infatigables y experimentalistas José Álvarez (voz) y Arturo Romo (instrumentación) que, en sesiones de improvisación libre, serán comentados por los doctores David Cortés, Mario Alquicira y los terroristas sonoros Ruin Andrade y Rubén Sano.



En tres bloques de análisis y sesiones de improvisación que tendrán la grabación de un disco en directo, aparte de la Mesa Redonda: Oxomaxoma a través de los tiempos.



Naufragios y Demoliciones le corresponderán en el Bloque A a Sergio Ruido Horrible y Ramsés Guevara. El Bloque B estará a cargo de Adriana Camacho, Ernesto M. Adriano (Loope) y Luis Flores. El bloque C estará a cargo de Carlos Vivanco, de Decibel.

Los miembros de Oxomaxoma participaran en todos los bloques de improvisación, en el evento que será conducido por Farah Farach, Gabriele Pythonisse, Rafael Catana, Luis Clériga y Bishop: aparte de Cortés y Andrade. También se contará con la presencia del crítico de cine, Sergio Raúl López. Los boletos están disponibles al son de los 150 pesos.



Estará todo el material sonoro del dúo, incluyendo su más reciente trabajo CompiurAKenroff: Tuaken Gouak (2015) y Tuaken Fakent (de este año), incluidos en un solo CD, distribuido por Discos Donovan.



Para ir calentado motores, en Spotify están disponibles los álbumes de Industrial Body Music y Laboratorio para la Desocultación Sonora de la Patamúsica. Conociendo al dueto, es seguro que también se grabe un video que recoja toda la experiencia sonora del evento.



En las saludables finanzas del rock internacional, el millonario Bob Dylan acaba de sumar una cifra más (1.76 millones de dólares) a su cuenta personal, al vender una nueva versión del clásico “Blowin’ in the Wind”, la operación se llevó a cabo en la casa de subastas Cristies’s de Londres.



Dylan ya no es dueño de su catálogo, ahora en manos de Sony, luego de haber pasado por Universal Music.

Los discos de Los Dug Dugs han sido relanzados por Sony en vinil de color y volaron de las estanterías de los últimos recintos donde se consumen los LP de rock mexicano que ni en Wall Street cotizan como en el Chopo donde se pagan precios estratosféricos por disco cerrado, hasta álbumes abiertos, e incluso maltratados e intocables so pena de arruinar las agujas elípticas de las tornamesas.



La misma disquera anuncia más ediciones en color de Los Monjes, Pájaro Alberto y, si todo va bien, las grabaciones inéditas de Rockdrigo.