Esbirros, lacayos, príncipes y mendigos en frases de rock

Frases, citas, aforismos, proverbios y conatos de sabiduría popular rockera de primeros auxilios para algunos e inutilidad para otros.

“Esta panza que ves, es producto de la Coca-cola y las fritangas que me han formado a lo largo de los años en el rock experimental”. Capitán Pijama

“A los que están apostando a que voy a morir este año, los espero en el panteón para enterrarlos”. Keith Richards

“Es mejor quemarse que desvanecerse”. Neil Young

“No me metí en la música para conseguir trabajo (sino) para evitar un trabajo y conseguir muchas chicas. Luego llegó Linda y se acabó el sueño; hasta me cambió la comida”. P. McCartney

“Empanízame la mojarra, ¿Qué estoy diciendo algo impropio?” Charlie Montana

“El periodismo musical consiste en gente que no sabe escribir, entrevistando a gente que no sabe hablar para gente que no sabe leer”. Frank Zappa

“El vinilo es el verdadero negocio. Siempre lo he sentido así, hasta que no compras el disco en vinilo, no tienes realmente el álbum”. Jack White

“Quiero saber qué es el amor, quiero que me lo enseñes. Yo sé que puedes. ¿Cuánto me vas a cobrar?” Foreigner

“Si crees que eres muy viejo para rockanrolear, entonces realmente lo eres”. Lemmy Kilmister, de Motörhead.

“Yo inventé el rock mexicano, también a Santana y a mi hermana, la Baby”. Javier Bátiz

“Todos dicen que soy libre… porque siempre estoy corriendo”. Jimi Hendrix

“Recuerda, información no es conocimiento. El conocimiento no es sabiduría. La sabiduría no es verdad. La verdad no es belleza, La belleza no es el amor. El amor no es la música… La música es lo mejor”. Frank Zappa

“La música pop dice que todo está bien. El rock difiere y te dice que no todo está bien. A ver, trata de cambiar la ecuación”. Bono.

“A mí la Virgen de Guadalupe sí me toma llamadas, tengo línea directa con ella”. C.Santana