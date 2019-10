En la ruta del krautrock

En tiempos del disco de vinil y el CD, sólo una disquera aquí en México: Polydor (cuando trabajaba en ella Herbé Pompeyo, el inventor de la serie RockPower), antes de convertirse en PolyGram, por lo menos le dio importancia a uno de los grupos emblemas del rock alemán, Krafwerk, emparentado con el movimiento luego conocido como Krautrock.

Este movimiento contracultural alemán que tiene su origen en el rock experimental y en el progresivo, más la música electrónica, el jazz, el llamado art-rock, el avant-garde; la música minimalista y básicamente en la psicodelia, surge en Alemania a fines de los años 60 y se afinca en los 70. Su base musical es principalmente el poderío del teclado electrónico. Tuvo en su origen mucha popularidad entre los críticos, aunque no la misma en el público sino en una parte selecta.

Si se quiere saber críticamente sobre el Krautrock, es muy recomendable el libro Future days, de David Stubbs (editorial Caja Negra, 2014 / 2015).

En sus 12 capítulos se puede leer el desarrollo crítico de agrupaciones como Amon Duul, Can, Kraftwerk, Faust, Neu!, Conny Plank, Cluster, Harmonia (con algo de Brian Eno, el ex Roxy Music), Popol Vuh (y sus colaboraciones con el director de cine Werner Herzog), Rolf-Ulrich, Kaiser, Ash Ra Tempel, Kosmihe Kuriere, La Neue Deutsche Welle y un largo etcétera, luego de la trilogía berlinesa de Bowie, más allá del punk, del hoy y del mañana, en el mejor y más profundo estudio que se haya hecho sobre el género.

La mejor manera de complementar esta lectura es el acceso a la antológica caja de 40 discos compactos en 10 estuches de Música para tu cerebro, con una selección de lo mejor de Can, Frumpy, Birth Control, Jane, Embryo, Klaus Schultze, Faust, Kraan, Gurú Gurú, Tangerine Dream, Faust, Popol Vuh, Gomorrah, Agitation Free, Nektar, Gila, Franz K, Krokodil, Neu!, Ramses, Parzival, Omega, Passport, Amon Dull II, Trotonus, Karthago y Missus Beastly.

Para verlos en directo existe una colección de ocho discos DVD, con lo mejor de esta galaxia electrónica germana y varios compilados como el par de volúmenes del, Best of Kautrock con una antología de Can, Lucifer Friends, Passport, Eloy, Jane, Novalis, Embryo, Birth Control, Frumpy, Kraftwerk… que incluye también un documental y entrevista con Lothar Meid.

También resulta curiosa la selección temática de Krautrock realizada por Alisonchilds para Spotify, con casi 100 temas que sobrepasan las 10 horas de Krautrock con artista, álbum y tema, con material del pasado, del presente y del futuro de este movimiento musical alemán. Más la recurrencia a la variabilidad de tener los álbumes y las antologías como la de Daniel Georgsson de 26 horas por separado.