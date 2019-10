El testamento de José José

Ahora sí todos quieren saber, tras el deceso de José José, cuando el trascendido de su muerte (el 28 de septiembre) y la “desaparición” de su cuerpo (que parece que ya apareció) se ha vuelto caldo de cultivo para los medios amarillistas y carroñeros de radio y tv, en donde todos patitos y no hablan, opinan y pontifican sobre las broncas de sus hijos por los derechos de sus discos, canciones y dinero que, luego de amagues, fintas, demandas y poderes legales, parece que ya se arreglaron en lo oscurito.

Se piensa que no bastaron los más de 70 capítulos de la serie de Netflix para entender la vida de El príncipe de la canción, de la que se colgaron historias alternas como la de “Caimanes” y la disquera Arpía, y seguro, se colgarán más a manera de un enmarañado thriller, entre toda clase de opinólogos de todo tipo de programas y manipuladores de las redes sociales. Los que apuntan para ser los villanos favoritos están sus hijos José Joel, Marysol y Sarita Sosa, la “villana”, que ha sido acusada de secuestradora, ambiciosa y avara (bueno, hasta ha sido señalada como la asesina de su padre).

Mientras la danza del dinero apenas comienza, Sony Music México prepara un nuevo tiraje del considerado su verdadero testamento musical (José José, El príncipe de la canción: el vinyl boxset, en edición limitada de su 55 aniversario). Cinco discos de vinilo, que contiene además una tarjeta de descarga de audio con temas inolvidables.

Se trata de una compilación de 2017, que no ha dejado nunca de vender y en las que el llorado (por algunos) Jaime Almeida, por fortuna no metió las manos, luego de que, en su momento, no incluyó el tributo que le hicieron al Príncipe muchos rockeros nacionales en un doble que le dio cabida a interpretaciones de Panteón Rococó, Los Daniels, Molotov, Julieta Venegas, Café Tacvba, Carla Morrison, Los Claxons, Natalia Lafourcade, Jumbo… más extranjeros ya casi mexicanos como Bunkers y Beto Cuevas; los disco boys de Moenia y cosas inexplicables como Moderatto.

Mucha de la responsabilidad de este proyecto ha recaído en Jorge Ávila A&R de la vieja guardia, conocedor de la obra de José José y que hace años cobró fama inusitada como “El mártir de la payola”, al hacer importantes revelaciones del chayote musical que aún resuenan en la memoria colectiva. Ávila creyó ilusamente que ahí terminaría su carrera como label manager. Sin embargo, en territorio desmemoriado como el nuestro, a los tres meses ya se había olvidado el asunto y, gracias a ello, hoy podemos disfrutar con este legado del Príncipe, gracias al talento y las habilidades de Jorge.

¿A dónde irán a parar los derechos y las regalías?, es ya lo de menos, luego del informe que rinda el FBI, que estuvo inmiscuido en el asunto y la burocracia de EU en eso de descongelar los restos de José.



