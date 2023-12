El arte del rock moderno

Haciendo un poco de historia en la promoción del rock, los primeros pósteres, hoy objetos de colección, anunciaban precariamente los conciertos en determinados lugares. No son unos, sino bastantes libros los que recopilan este arte ya extinto aquí, donde El Foro Alicia en funciones, era uno de los lugares donde, con una iconografía especial se anunciaban los eventos del lugar.

Antes del sitio regenteado por Nacho Pineda, se recuerdan algunos ejemplos perdurables de esta maestría que todavía funcionan en algunos espacios del orbe.

Tener una parte de esa historia representa la evolución de un arte ya casi en desuso. Por eso los libros recopilatorios del fenómeno de los conciertos en papel impreso son apreciados, por las audacias que se permitían en una parte del proceso de los anuncios de eventos.

Rockotitlán y la parafernalia y memorabilia del Alicia son ahora íconos coleccionables, algunos de trascendencia inmediata como los hechos en Argentina y España.

Elvis, Nirvana, Kiss, Led Zeppelin, Los Rolling Stones con la categoría de piezas de vintage y cientos más, se han vuelto un referente inmediato con santo y seña para testimoniar eventos perdurables que se suman en cientos de programas oficiales, alternativos y retros.

Las ediciones especiales de estos íconos y puntos fundamentales del rock son muy apreciados por los que les buscan identidad a los conciertos oficiales.

Dennis King recopila y firma en una edición mini número uno de la A-Z, parte del arte original del Art of Modern Rock de los pósteres, en una edición coleccionable (Crib Shet) de la era moderna de los afiches a un precio muy accesible (menos de 200 pesos) y de gran calidad en su impresión.

Variados temas como el humor, sentido del diseño; bocetos de primera mano, anarquía y hasta ciencia ficción y zombis se dan cita en este despliegue de ideas vueltas libro por Choncle Books, con sede en la ciudad de San Francisco.

Aunque la edición es del año 2007, la manufactura china, con impresión y papel de primera, no le pide nada a la original.

Lords of Acid, Green Day, Incubus, Social Distortion, Red Hot Chili Peppers, The Breeders, The Original Sinners, Nekromantics, Garbage, Blink-182, Mekons, Gogol Bordello, Black Crowes y otras docenas de grupos se reparten lugares de las playas californianas en tocadas, toquines, conciertos privados y mini festivales. Lugares emblemáticos como el Troubador y otros antros de Santa Mónica arropaban las presentaciones de bandas.

Festivales de Elvis y reminiscencias de The Cramps, se mezclan con festivales de Revival Rock Posters, y actuaciones de último minuto como las de Bad Religión, Queens of Stone Age, que recorren las playas de Florida.

Muchos que presumiblemente estaban olvidados resurgen como los Porno for Pyros, y señorones del metal como Judas Priest.

Los pósteres de Frank Zappa son también muy apreciados, en sus muchas modalidades musicales, como los de Siouxsie and The Banshees, Cheap Trick y uno de Kiss, en especial el que lleva como abridores a Skid Row y Ted Nugent. Un verdadero deleite para los ojos.