Disqueras independiente en el Vive Latino

La Edición 11 de las Disqueras Independientes con menos stands (nueve), pero con más sellos alternativos (25), se llevó a cabo en el Vive Latino 24, organizado por el batallador Ricardo Bravo. Varias marcas de los que siguen haciendo discos en vinil y discos compactos como respuesta a la mayoría de las disqueras transnacionales (Sony Music, Universal Music, Warner…), que parece que ya no quieren saber nada del producto físico, dedicando sus esfuerzos a las plataformas digitales (Spotify, Apple music, Amazon Music…) que, están bien y son una buena alternativa a los que sólo las usan como música de fondo. Pero los coleccionistas de rarezas no rezan con ese mandamiento, siendo para ellos mucho mejor el disco, ya sea en vinil o el compacto.

Hubo marcas independientes como EPM&MM, AVA Records, La Tuna, Mezcal Mix, Nación Rock (de la serie Nación Rock, que presentó material de Monterrey), Ciudad del Rock (con un muestrario del rock que se hace en Sonora y en Aguascalientes), República Alternativa 2023, Animas Records Films (con una combinación de MP3 y DVD), Saha Gún, Blinger, Pluralidad en la Música (un sello donde la sartén la llevan puras mujeres) y la marca Titanio. También ofertas de todo tipo y ausencias de otras marcas de discos “oficiales” como los de Intolerancia, Bam Bam Records, Iguana, Perro Negro, Casete3, Arts & Craft, Drágora, Clan Fusión y Carpé.

Entre otras cosas, se trataron temas de piratería, legalidad de la música y propuestas arriesgadas, habiendo además un vasto catálogo de discos compactos, como el del baterista de Caifanes, Alfonso André, que no sale ni en cinco pesos; y una gran variedad de discos compilatorios (dobles y sencillos) que la mayoría de los asistentes podían llevarse de forma gratuita.

Estuvieron bandas como Cabrito Vudú, Polifonía Distorsionada, Perros Celestes, The Ultra Beaber Lounge Band, David y El Diablo, La Santísima Veladora, Crew Band, La Kalaka Está en la Casa, Lory Coronado, María Peligro, Royal Club, Edgar Poo Luna y discos concepto como el de Inspector y Roger Love. Cabe destacar que muchos de estos discos son financiados por los propios artistas y se ofrecen de forma gratuita, como el del colectivo de mujeres Blnggr, un extraordinario disco de proyectos emergentes y conceptos como el armado “Melomadario I” y de la tierra de Armando Palomas, Aguascalientes, un acoplado conceptual con 16 exponentes de esa entidad como Osoxe Mulk, Velur, Brandon Vison, Port Lumiere, Litio, Reworkverse, Dies in the Sky y otros grupos, que incluyen un insert de identidad musical.

No faltan los homenajes al rock mexicano, como el doble (de 40 rolas), del sello Ava y la sorpresa del Avándaro en Vivo, del Peace and Love, con su alineación original, restaurado en Aprisco Records, con algunas curiosidades de los hermanos Ramón Bozzo y Ricardo Ochoa, que seguramente será el emblema del festival, que cumple 53 años en septiembre. Que Dios nos agarre confesados.