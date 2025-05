Despedidas en las agrupaciones The Who y Banda Bostik

El legendario grupo The Who da por terminado su contrato con Zac Starkey, quien fungiera como su baterista por casi 30 años; el percusionista, hijo del Beatle, Ringo Starr, asegura que no salió del grupo por voluntad propia como se hizo creer, sino que fue despedido tras dos semanas de ser reincorporado, y que le pidieron hacer declaraciones de que se iba por voluntad propia.

Starkey se unió a la banda desde 1996 en la exitosa gira de Quadrophenia, aunque no ha estado con el grupo de tiempo completo, porque ha sido parte de otros proyectos como Lightning Seeds, con Johnny Marr y Mike Scott.

Entre 2000 y 2003 con Johnny Marr and The Healers, también abriendo para Oasis en Europa. Más tarde, de 2004 a 2008 con Oasis, y tiempo después con Penguins, Kasabians, el show Hollywood Vampires y en un tributo a Peter Green, entre otras tantas muchas agrupaciones.

La famosa banda tiene programada su gira de despedida llamada “The song is over” y se enfoca principalmente en Estados Unidos y Canadá, con fechas en importantes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Las Vegas.

El tour está previsto para agosto y septiembre de este año, con un total de 16 conciertos, en ellos tomará el lugar de Starkey el baterista Scott Devours.

Esta gira marca el final de seis décadas de carrera, es la última oportunidad de disfrutar en vivo a íconos de la música actual como Roger Daltrey y Peter Townshend. La gira comenzará el próximo 16 de agosto en Sunrise y terminará el 28 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Interpretarán rolas clásicas como “Baba O’Riley”, “Pinball Wizard” y “Won’t Get Fooled Again”.

Por otro lado, en el ámbito del rock mexicano, la banda Bostik sufrió una lamentable pérdida. El domingo 18 de mayo dio a conocer el sensible fallecimiento de David Lerma, mejor conocido como “El Guadaña”, vocalista y fundador de la agrupación rockera.

La banda formada en 1983 en el municipio de Tlanepantla, Estado de México, se caracteriza por las letras de sus canciones totalmente vivenciales, que reflejan los problemas sociales de un sector marginado de la sociedad mexicana.

David Lerma nació en Tlanepantla, el 1 de febrero de 1964, su inclinación artística se manifestó desde temprana edad, hasta que encontró voz propia en Bostik, a través de canciones como: “Viajero”, “Tlatelolco” y “Abran esa puerta” con un potente estilo que fue su sello distintivo y el que le dio un lugar por más de 40 años entre los exponentes más queridos del rock mexicano y como último llamado dios de los hoyos Funky.

Su hijo ha seguido sus pasos y fue él quien lo sustituyó en la más reciente presentación de la banda, el pasado 15 de mayo en Pedro Escobedo, Querétaro.

Vaya que se va a extrañar su estilo tan único y honesto.

