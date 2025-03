Debilidades de groupies famosas en el rock

Son famosas y legendarias las groupies, como sus incendiarias hazañas en el rock. Las preseas: sus records en torno a sus conquistas, que las sitúan en el olimpo de las diosas que alguna vez pasaron a ser parte del harem de estrellas, que consumían droga y mucho, mucho sexo en distintas variantes. Algunas de ellas han pasado a los libros que documentan, de alguna manera, desaforadas historias sin las cuales el rock no sería nada.

No hay lo que se dice comúnmente un “Top-Ten”, pero sí muchas famosas que, de la nada, pasaron a ser símbolos de con quien se acostaron.

Marianne Faithfull dejó a su marido y pareja, Mick Jagger, por Keith Richards, con el que compuso la letra de “As tears go by”. Algunos escriben también de su romance con Jim Morrison (el cantante de The Doors).

Otra de insuperables retos carnales fue Roxana Shirazy, quien dejó testimonios incendiarios en su libro “La última prostituta viva”. Su lista de proezas sexuales incluye a Steven Adler, Dizzy Reed, Matt Sorum y casi todo el colectivo Guns N Roses. así como la banda Buckcherry. Pero nadie tan bella como Babe Buell (la mamá de Liv Tayler), descontando a Connie Hamzy, por cuya cama pasó Neil Diamond, Jimmy Page, Van Halen, Huey Lewis y la bruja Alice Cooper. Sable Star desde los 14 años, también ejerció el noble oficio y se llevó a la cama desde Iggy Pop hasta a David Bowie.

Pamela Desbarres tiene en tres libros sus proezas con Page, Hendrix, Morrison, Vince Neil, Tommy Lee y Kid Rock. Carmen Electra también llegó al pastel con Prince, Dave Navarro, Rob Patterson y hasta Joan Jett. Lori Maddox estuvo de gira sexual con Zeppelin durante más de un año, Pennie Lane, batalló con Eric Clapton, Roger Daltrey y Robert Palmer… Bueno, hasta película tuvo: “Casi famosos”.

Nico, famosa por su relación con Morrison, tuvo también un curioso itinerario con varios rockeros: Bob Dylan, Brian Jones y Lou Reed. Jo Jo Layne, perdió su virginidad con Robert Plant y luego se siguió con Rod Stewart. Edie Sedgwick: sometió a Andy Warhol y luego paso por muchas camas, entre ellas la de Dylan. Anita Pallenber agarró parejo y llegó hasta el cine ("Barbarella"). Es madre de muchos Stonescitos.

Groupies mexicanas famosas. No me hagan reír, aunque debe haber muchas por ahí que presuman secretamente sus técnicas de haberse llevado a la cama a, por ejemplo, Alex Lora. La más famosa de todas y la única mexicana que podría reclamar libro y película es Chela Lora, para contar sus hazañas en las que suma membretes de haber sido fan, groupie de Alex, luego amiga, novia, esposa del rockero respondón, luego corista y finalmente dueña del TRI. Hazañas como estas no se ven todos los días. Nadie sabe para quién trabaja, pero Chelita, sí.