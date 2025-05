De Stephen King a Pink Floyd: Cultura pop para agasajarse

Aunque la primera novela publicada de Stephen King es “Carrie”, en 1974, que marcó el inicio de su carrera como escritor, fue ocho años antes, siendo apenas un estudiante, que escribió “The long walk”, novela distópica editada en 1979 bajo el pseudónimo de Richard Bachman.

La trama gira en torno a los participantes de un concurso a manera de caminata anual, en una suerte de marcha de la muerte, en la que sólo hay un ganador, el que sobrevive. El principal protagonista es un adolescente de 17 años, escogido entre millones de personas al azar. Esta novela es considerada uno de los 100 mejores libros para jóvenes, escritas entre 1966 y 2000.

Esta historia es ahora llevada a la pantalla por el director Francis Lawrence con un elenco multiestelar: Mark Hamill ("La guerra de las galaxias"), Judy Greer ("Halloween"), Garret Waering ("The manifest"), Charlie Plummer ("The first lady"), Ben Wang ("Karate Kid: The legend"), David Johnson ("Alien Romulus"), Cooper Hoffman ("Licorice Pizza") y Roman Griffin David ("Jojo Rabbit"), programada para estrenarse el 12 de septiembre de este año.

Este 2025 también se estrena en la pantalla grande el concierto en vivo, remasterizado, de la icónica banda “Pink Floyd at Pompeii MCMLXXII", que fuera filmado por Adrian Maben, con una duración de 1hora con 32 minutos, el cual nos muestra al grupo en un concierto en el antiguo anfiteatro romano de Pompeya, sin público. Con una producción de Steve O'Rourke, Michelle Arnaud y Reiner Moritz y fotografía de Willy Kurant y Gábor Pogány, representa una excelente oportunidad de verlo en gran formato.

Para seguir en la línea musical, el documental en dos partes “Billy Joel: And so it goes” se estrenará en el Festival Tribeca el 4 de junio de este año y estará disponible en HBO y Max este verano. Este acercamiento íntimo a la vida y música del compositor y cantante de éxitos como: “Piano Man”, “Honesty”, “Uptown Girl” y “We didn't start the fire”, entre muchos otros, es dirigido por Susan Lacy ("American Master") y Jessica Levin. Promete material inédito y de archivo, entrevistas, grabaciones caseras y fotografías personales de una de las mayores leyendas de Nueva York.

Dick Verdult, artista neerlandés de culto radicado en España, toma a México como escenario de su próxima película con rituales sagrados, payasos y lucha libre. A sus 71 años, el artista tiene una carrera siempre variada, nutrida de humor pero llena de un discurso sobre el poder y la desigualdad alrededor del mundo. Nuestro país es uno de los que más ha acogido su arte, especialmente a través de la música editada por el sello Nuevos Ricos. El objetivo de la cinta es retratar la vida de un luchador “exótico” que porta orgullosamente el mismo nombre de batalla que el holandés: El Demasiado. Las locaciones serán en Xico, Veracruz, pueblo del gladiador, que tiene una fiesta patronal con payasos. Posteriormente se filmará en Japón, en donde se realizará una lucha real mezclada con una ficticia contra un titán apodado “La Torre de Osaka”.