De rock power a llena tu cabeza de rock

Las series de discos de rock siempre han sido una apuesta coleccionable, desde que a Herbé Pompeyo, que fuera label manager de Polydor antes de volverse PolyGram, y hoy Universal Music, se le ocurrió la idea de crear la serie de discos de la nueva generación eléctrica: Rock power, a finales de los años 70.



Por ella desfilaron, aparte de un álbum doble institucional (de primer aniversario), grupos como Black Sabbath, T. Rex, The Who, Traffic, The Nice, John Mayall, Jimi Hendrix, Slade, Eric Clapton, ELP, Gentle Giant, Uriah Heep, Cactus, Mandrill, Rod Stewart y muchos históricos de hoy que cotizan en Discogs, Mercado Libre y similares.



El ejemplo de Rock power dio para otras importantes series de discos como La cultura del rock y luego la Serie Rocker.



En otras disqueras la bonanza del vinil alcanzaba para otros conceptos de colección como Convivencia sagrada, antes de la llegada del compact-disc, que recicló algunos clásicos de la época de los años 70 en que el rock tuvo su máxima expresión de cambio.



Según las volubles y caprichosas listas discográficas (que pueden cambiar inesperadamente) “Led Zeppelin IV”, de 1971, fue el álbum más vendido de la historia con todo y cambio de formatos, hasta que llegó el “Thriller” de Michael Jackson y luego el “Back in black”, de AC/DC.

Hoy con los conteos digitales de las plataformas de streaming encabezadas por Spotify todo es diferente, aunque prevalece la pregunta de ¿físico o digital?



Sin embargo, los lanzamientos originales en vinilo tienen otras reglas de vigencia como las réplicas o las ediciones limitadas entre el Extended Play y el 45 revoluciones por minuto.



Fuera de eso los pluses de presentación y empaque, con la disyuntiva de discos LP en color, están marcando ahora mismo la diferencia.



Y eso es precisamente lo que ha sucedido con la exitosa e identificable serie lanzada por Eric García de Sony Music México: Llena tu cabeza de rock, que de sus empaques de dos CD + DVD, han pasado ahora, en nueva reedición, a tres álbumes de vinil en color (rojo, amarillo y azul translucido) y un DVD con el plus definitivo de acoplar maravillas de gente como Billy Joel, Boston, Men at work, The Outfield, Judas Priest, Santana, Europe, Kansas, Mr. Mister y otros más con su arte original.



La tentación de tenerlo y no dejarlo pasar es muy grande, sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de la crema de los años 80, con una colita de los años 70 con sus temas originales en audio y video.



En lo que se refiere al arte original, se tomaron las portadas y diseños de los discos que tuvieron mayor impacto y éxito para dos presentaciones de dos compactos y un DVD y el Triple vinilo más un DVD con los artistas más representativos de la serie: Electric Light Orchestra, Meat Loaf, Scorpions, Cheap Trick, Quiet Riot, The Bangles, Bad English, Blue Öyster Cult, Judas Priest, Lover Boy, Scandal, Journey, Eddie Money, REO Speedwagon, Steve Perry, Toto, Survivor y muchos más acoplados.



Como siempre pasa en las negociaciones disqueras, algunos temas fueron negados, pero en esta colección fueron los menos y, con los que de plano no se pudo, fueron sustituidos por éxitos similares con el mismo artista, en aras del rock and roll.



Como siempre, se recomienda adquirirlos en esta edición de salida, a un súper precio, antes de que caimanes y cocodrilos los acaparen para subirles el costo.