Catálogos discográficos reciclados

Son tantas las variantes de discos importados por la vía del catálogo que es prácticamente imposible seguirles la pista a todos, máxime que aquí hace años que las compañías que quedan en operación ya no venden el producto físico porque han variado los modelos de negocios.

Las otrora importantes Sony Warner y Universal Music han pasado a ser empleadas de las plataformas digitales que dominan el mercado. Por eso algunas sociedades vinílicas y digitales prácticamente sin nombre se han dedicado a explotar hasta donde se puede, catálogos y ediciones dobles de discos que ya ni en lugares álgidos como El Chopo se consiguen.

No son muchas, pero bien que conocen el catálogo para los que aún buscan emociones perdidas.

Dando palos de ciego, se puede obtener un aproximado de géneros, escuelas y estilos musicales con los precios estimados en el mercado mundial, según Discogs y similares, que bajan drásticamente en cuidadosas ediciones de réplicas nacionales a precios de no creerse, y de infarto, cuando se trata de dos originales en un solo empaque.

Walhalla Records, BGO Records, Rewind, Mason Records y otras disqueras que saben lo que se traen entre manos, los ofrecen hasta en versiones digitalmente remasterizadas. Todo es explotable. Si alguna vez se imprimió, se consigue. Lo que alguna vez fue caro, hoy está casi regalado.

Vayamos a las ofertas: Supersister, la banda progre holandesa, se consigue en ediciones de dos discos originales en CD (Present from Nancy, to the highhest bider, puding en Gisteren y Superstarshine).

En un CD triple se recopila el 30 Aniversario de la Historia (1977-2007) del Punk. Un doble CD presenta la Historia de los singles de The Moody Blues.

Por México la rareza que es la compilación de Clásicos de Comrock, con una colección de Clips, Kenny & Los Eléctricos, Dangerous Rhythm, Punto y Aparte y Mask. Hay también uno con 18 temas de Sun Records con 18 números de RadioActivo.

Babe Ruth, los ingleses de Hatfield, se consiguen con dos obras maestras: First Base y Amar Caballero. Los psicodélicos británicos The Deviants están disponibles con cuatro álbumes originales (dos por disco): Ptopff!, Disposable, The Deviants 3 y Fragments of Broken Probes. De Wallace Collection están sus dos éxitos: Laughtin Cavalier y Serenade (que aquí fue un gran disco). Curved Air, con el que tocó el baterista de The Police, Stewart Copeland, es un dos por uno inigualable: Love Child y Second Album.

Canned Heat, banda estadounidense donde militó Adolfo de la Parra, es recopilado con dos discos: Canned Heat y Boogie Canned Heat, de procedencia inglesa.

The Ramones vienen en un dos por uno: Halfway to Sanity y el We’re outta here! Más seis compactos del que fuera el primer baterista de The Mothers of Invention, Aynsley Dunbar, entre los que destacan su First record y The mum, From Aynsley and the Boys, Dr. Dunbar´s Prescription y el Blue Whale.

Estos y otros más se encuentran en el corredor cultural de Balderas, y en el Jesús Carranza Supertar, donde despachan el Miguelón Casta Cañón y el Mondra Records.

