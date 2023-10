Bucaneros progresivos y buscadores de rarezas

Donde menos lo espera uno (el corredor vinílico cultural, vuelto compacto clandestino de la calle de Balderas) salta la liebre conocedora y pone a disposición de fanáticos y coleccionistas de diversos tipos de rock, material que recorre una buena parte del rock grabado que, en su momento, aquí nunca sacaron las grandes transnacionales del disco.

El concepto de bucanero, según todavía la Real Academia Española, solía aplicarse a los piratas que acostumbraban atracar embarcaciones españolas que navegaban en el nuevo mundo de los siglos XVII y XVIII.

Ahora, en su moderna acepción, no atracan, sino que graban en discos compactos todo lo que anda suelto por ahí, ofreciéndolo a precio irresistible.

Tomando en cuenta su procedencia y su consuelo en cuanto a cultura rockera, ofrecen cosas que ni las modernas plataformas digitales, como Spotify, le pueden brindar al fanático del vinil, vuelto CD.

Así, oferta, precio y conocimiento se pueden volver una colección de primera con títulos increíbles, que ni en puntos fundamentales se encuentran; de ahí la importancia de las copias a imagen y semejanza del original, de cosas que, de no haber sido preservadas, no existirían.

Mucha de la cultura del rock en los años 70 circula por ahí, sólo es cuestión de buscar su réplica.

Cosas como Happy the man (“Restrospective”), de Arista Records; Cranes (“Forever”), de Cherry Records; Baby Bertha (“Just the beginning”), Guru Guru (homónimo), Van Der Graff Generator (“World Record”); Curved Air: Love Child & Second Album; Café R&B Black & White; Linn County (“Forever shot”), toda la discografía de Arena (que ha venido a tocar varias veces aquí), Human Instintc (“Burning years”)… conjugan muchos tipos de rock como el progresivo, la psicodelia, la fusión, el pop-gresivo y hasta las connotaciones del metal, en muchas de sus acepciones ruidosas.

Algunos piratas especializados operan sobre pedido y presumen de tener discografías completas de rock italiano, en varias de sus acepciones como los álbumes de Banco (del Mutuo Soccorso) y la gran colección del Progressive Italia en la totalidad de sus 11 álbumes triples, más dos triples del concepto The Progresive Rock y un par de Box Sets para adentrarse en el Krautrock & Progresive alemán.

También ha sido rescatada una tripleta de álbumes de Nuggets Psicodélicos Underground, bajo el nombre de Canterbury Tales, que incluyen temas de Phil Manzanera (Roxy Music), Jimi Hendrix, Robert Wyatt, Soft Machine, Caravan, David Sinclar, Wilde Flowers, National Health, Gong, Elton Dean, The Happy Accidents, Hugh Hooper.

Hablando de Nuggets, han conseguido también alianzas surfísticas de temas instrumentales como “Trash & Twang Instrumentals” (1959-1966), un doble antológico fantástico.

Joe Bonamaza y casi la totalidad de su impresionante discográfica es una de las más solicitadas, lo mismo en álbumes de estudio que discos en directo.

Por otro lado, también son ofrecidos varios conciertos en vivo de trovadores británicos como Donovan, siempre muy solicitado en este tipo de trabajos por lo general dobles o triples, lo mismo que escoceses como el genial Frankie Miller.

Sólo hay que dejarse llevar por el bulevar Balderas.