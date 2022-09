“Animals” hace especular con el catálogo de Pink Floyd

Este álbum de la banda inglesa estará en tiendas hoy en tres formatos diferentes y para el 22 de octubre llegará en Box Set y en una Deluxe Edition de cuatro discos, incluyendo la de vinil de 180 gramos y un booklet de 32 páginas



Aplicando eso tan común en la NFL de “dinero garantizado”, los héroes y villanos de Pink Floyd (Roger Waters, David Gilmour y Nick Mason), una vez liberado el remix doble de “Animals”, que estaba listo hace cuatro años, se especula por la módica suma de unos 500 millones de dólares (oferta de salida) la venta de sus masters y derechos de sus canciones al mejor postor.



Entre los que ya han lanzado ofertas, según el diario británico “The Times”, están Warner, BMG, Primary Wave, Black Stones y Sony, quienes actualmente distribuyen sus éxitos trabajos como “Dark side of the moon” y “The wall” en renovadas versiones.

Está claro que siguen los pasos de gente como Bob Dylan, Neil Young, Blondie, Springsteen que ya, con el dinero en mano, aseguran su vejez y, de paso, se confirman como inmortales de las plataformas digitales.



Hace unos días, EL UNIVERSAL fue invitado a los estudios grabación de primer mundo de Sony Music, en México; donde en el estudio Vicente Fernández, en el cual reposa el legendario piano de Agustín Lara, se pudo oír la masterización del “Animals”, y vaya si suena ponchador y supremo en su versión de 180 gramos de vinil de colección, al son del sonido 5.1 Surround y todos los formatos posibles: Estándar, Deluxe-Gatefold, Blu-ray, más su correspondiente merchandise.



En cuanto a la toma de una decisión definitiva de la posible venta, es imposible de vaticinar, debido a la lucha de egos entre los integrantes que quedan. Sin embargo, es muy posible que, al calor del dinero en mano, reconsideren dejando a un lado los dimes, diretes y amagos comunes entre el guitarrista y el bajista.



Mason, por su parte, más aliado de Gilmour, es al parecer el que lleva las riendas del dinero, y donde manda don metálico, no gobierna progresivo, no importando las vicisitudes del álbum 10 de estudio, publicado originalmente en 1977 y con la nueva remezcla de James Guthrie y masterización, 2018 remix, del propio mezclador, más ayudas en la masterización de Joel Plante y Bernie Grundman.



Sin embargo, para los fans que lo quieren tener todo, habrá versiones en Dolby Digital, Stereo (original y normal. Más alguna que otra sorpresa auditiva).



Como se ha dicho en esta columna con anterioridad, Pink Floyd no se va a detener en una cuestión netamente monetaria de origen del deseo.



Se trata de que, el que tenga dinero, pague por derecho de oído y de ojo en lo referente al Blu-ray.

Floyd está aplicando literalmente eso de que “Todo lo hacemos solamente por dinero”, que Frank Zappa lo hacía en su tiempo como una simple burla y parodia al Sargento Pimienta de Los Beatles (incluso en interiores), en el tercer álbum de “The mothers of invention”.



Obviamente, sin una pizca de sentido del humor y muy miedoso del talento de Frank, McCartney no lo autorizó en su momento, por lo que Zappa lo mando a paseo.