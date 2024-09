Al muerto la Corona Capital 2024

Viejos y nuevos trabajadores del rock corporativo de estadio se darán la mano en el arranque de la edición 2024 del Corona Capital, reuniendo como siempre a grandes y consagradas figuras internacionales de un festival que se dio a conocer en el linaje mundial allá por el año 2010.

Ahora, un público entusiasta se preparará con un cartel inesperado e impresionante (que se mejora cada año) para que, el que no esté dispuesto a sufrir por conseguir un mejor lugar, tenga el consuelo de las pantallas gigantes a partir del viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de noviembre.

Los boletos normales rondan en los casi 5 mil pesos por abono y acceso permitido los tres días del festival, con sede en la curva número cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La gente con recursos puede tener acceso directo a los paquetes VIP, que incluyen hotel, hospedaje al son de casi 40 mil pesos, hasta 145 y pico.

A los que no les alcance, pueden tener como premio de consolación las bondades del streaming a través del Twich y el canal oficial de YouTube, con los horarios coincidentes del magno evento.

Los cabezas de cartel serán el primer día Green Day, Toto y Zedd. El día dos arrancarán Shawn Mendes, Melanie Martinez y New Order y para cerrar el domingo estará el eterno Paul McCartney, Jack White y Empire Of The Sun.

En medio de las propuestas sonoras de los que cortan este pastel ecléctico, de fórmulas disonantes variopintas, hay alternativas sónicas, casi para todos los gustos, cuando el rock amenaza por enésima vez, de una muerte anunciada por propios y extraños.

Hay rutas y caminos en todas las direcciones de los que hacen que baile y brinque el esqueleto: The Mars Volta, Very Nice Persons, Isabel Larosa, Twin Shadow, American Football, Nico Vega, Primal Scream, Hermanos Gutiérrez, Kim Gordon, Wispe, Beck, Travis, Tora, Night Tapes, Victoria Canal, Water From Your Eyes, Iggy Pop, Two Another, The Aquadolls, Luke Hemings, Porter Robinson y muchos más de marear hasta al más peinado en un universo entusiasta, luego de que en su edición 2023 se lloró y aulló con The Cure, Alanis Morrissette, Pulp y Blur, estos últimos, antagonistas de la banda de peleoneros hermanitos Gallagher, que se reúnen en medio del pavor escénico que supone su reencuentro.

Como ya se sabe, no habrá discos que testifiquen a favor del Corona Capital, ni videos y mucho menos Blu rays, con una industria discográfica nacional que ya no quiere saber nada de productos físicos, ateniéndose tan sólo al aspecto digital en línea y agachándose ante sus nuevos amos: las plataformas musicales y háganle como les dé la gana y, si tienen celular, ahí se ven.

La guerra escénica, como las viejas batallas de las bandas, están años luz de amagues de risa loca como Radio Chopo y sus miniconciertitos de sábados gratis.

Es duro, pero es lo que hay.