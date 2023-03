Otra alternativa: la diplomacia

México pregona orgulloso no intervenir y respetar la autodeterminación de otras naciones. Con España nuestras relaciones están en pausa, con Perú estamos a un soplo de romper relaciones, los organismos económicos internacionales como el FMI carecen de autoridad moral para opinar sobre nuestra economía, hemos arremetido contra el Parlamento Europeo calificando a los eurodiputados de ‘borregos’, la ONU adolece de autoridad para criticarnos y la OEA es cosa de risa. Ahora es Estados Unidos con quién se endurece la relación.

Recientemente en Matamoros, Tamaulipas, 4 ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados, lamentablemente 2 de ellos fallecieron, así mismo 3 mujeres desaparecieron tras cruzar la frontera de Estados Unidos con México. Las autoridades de EU emitieron alertas dejando como únicas opciones viables para viajar, Campeche y Yucatán. Al respecto López Obrador afirmó que “es más seguro México que Estados Unidos…esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren que se siga transformando el país para bien de los mexicanos”.

Consecuencia del alto índice de muertes anuales –más de 80 mil— por fentanilo, un minúsculo grupo de congresistas estadounidenses pidió permitir el uso de las Fuerzas Armadas contra cárteles de droga mexicanos, principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. López Obrador rechazó que el gobierno de Estados Unidos proponga certificar si en México hay terrorismo y peor aún que su Ejército combata a cárteles mexicanos. “Mientras nuestro país combate a las bandas criminales, ¿Qué hace Estados Unidos?, ¿cómo combate a los narcotraficantes y distribuidores de droga?, ¿cuánta droga ha decomisado?, ¿qué hace para alejar a los jóvenes de la droga?, ¿por qué permiten que sean legales las drogas? “México no es colonia de nadie, México es independiente y soberano”. “O nos tratan distinto o desde hoy iniciamos una campaña en EU para que ni un voto de mexicanos, de hispanos, sea para los republicanos, no vamos a permitir que se afecte la dignidad de México”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, refiriendo que México tiene significativos problemas como ejecuciones extrajudiciales, tortura, corrupción, desaparición forzada, restricción de la libertad de expresión y a medios de comunicación e insuficiente investigación de casos de violencia de género. AMLO respondió: “Mentirosos, no es cierto, es pura politiquería, es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe, no quieren cambiar, se asumen como el gobierno del mundo, nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio… Si México evaluara a Estados Unidos, le cuestionaría cómo tienen preso al periodista Julian Assange o cómo permite que operen cárteles que distribuyen con libertad el fentanilo. AMLO se lanzó contra autoridades del “departamentito” de Estado de Estados Unidos, llamando “bodrio” al informe que utiliza la calumnia para atacar a su gobierno con mentiras sobre la práctica de actos violentos y violaciones de las garantías individuales en el país. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos aseveró que los cárteles de la droga controlan partes de México y no el gobierno.

Sugiero otra alternativa: la DIPLOMACIA.

Analista político