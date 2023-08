Marcelo explota

Pecó de ingenua la dirigencia de Morena suponiendo que los aspirantes de su movimiento a la presidencia de México, harían campaña -sin hacerla- a lo largo de tediosos 70 días, en fraternal camaradería y franco respeto mutuo, jugando limpio, sin agravios ni pasándose de listos, estando de por medio trascender a la historia como presidente de México. Marcelo Ebrard: “Dicen que no hagamos propuestas, pero que habrá un recorrido por todo el país, como si fuera visita turística”.

Marcelo inició su participación en la gira de las corcholatas con tremendo resbalón al proponer la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación, frente a la cual quedaría Andrés Manuel López Beltrán. Marcelo en su recorrido se lanzó con dos propuestas: El Plan A.N.G.E.L. sobre seguridad y Pasaporte Violeta ofreciendo más oportunidades a mujeres, sumado a apoyos económicos. Así mismo Marcelo insistió en convocar a Claudia Sheinbaum a dialogar sobre temas de interés social.

Marcelo Ebrard, previo al sorteo de las empresas que realizarán las encuestas espejo, explotó, exponiendo la serie de favoritismos por Claudia Sheinbaum, quien lidera desde hace un año las distintas encuestas, pero -según Marcelo- no así en todas las encuestas creíbles –“Nosotros no pagamos por encuestas”-, las cuales se inclinan por el excanciller. Marcelo acusó el uso masivo de la secretaría del Bienestar para apoyar a la ex jefa de Gobierno. “Suspendan lo que están haciendo, si no va a ser un desastre para Morena”. Seguramente Marcelo concluyó en que para convertirse en Delegado, es decir, Candidato, es ahora o nunca, o frena el evidente respaldo oficial hacia Claudia, emparejando el piso, o la ex jefa de gobierno será la ungida. Dos hipótesis: Marcelo genuinamente siente encabezar las preferencias morenas y teme ser desplazado por ardides propagandísticos o Marcelo se sabe aventajado por Claudia en los sondeos y recurre a esta maniobra para granjearse la simpatía electoral.

Marcelo afirma llevar meses y semanas con toda paciencia esperando a que corrijan, pero esta fase final en que está ganando la encuesta lo lleva a exhortar, más bien, a exigir a la dirigencia de Morena que actúe a la altura del movimiento, que deje de simular y tome medidas, que le comuniquen a las dependencias de gobierno que tienen que respetar el acuerdo que se firmó, al menos, del 17 de agosto al 3 de septiembre, ya que el ejercicio de la encuesta definirá quien va a competir en 2024 y seguramente será presidente de México. ME: “Estamos en foco rojo, que los ciudadanos elijan libremente… Siendo jefe de Gobierno, nunca vieron todo el país pintado ni con espectaculares, ni tampoco, nunca vieron que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación, les habla alguien con autoridad moral”.

Obviamente Claudia Sheinbaum rechazó el pago de encuestas y el uso de recursos públicos o de funcionarios del Bienestar a su favor, acentuando que son seis los participantes. La dirigencia de Morena argumentó actuar de manera imparcial y transparente, conforme a los estatutos y al mandato del Consejo Nacional.

Queda la interrogante de la reacción de Marcelo Ebrard, en caso de como parece, el flamígero dedo de palacio señale a Claudia Sheinbaum, ¿resignación? ¿alternativa partidista? ¿aceptar chamba?