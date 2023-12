2023-2024: entre el humor y el ingenio

Y sobre todo, humor e ingenio.

Benavente: El dinero no puede hacer que seamos felices, pero es lo único que nos compensa de no serlo.

Oscar Wilde: El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que se necesita a un especialista muy avanzado para verificar la diferencia.

Mark Twain: El hombre es la criatura que Dios hizo al final de una semana de trabajo, cuando ya estaba cansado.

John Milton: Tengo los años que todavía no he vivido.

Irving Berlín: La vida es 10% lo que haces y 90% como lo tomas.

Buda: Aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera.

Confucio: Cometer un error y no corregirlo es otro error.

Proverbio chino: Saber que se sabe lo que se sabe y no se sabe lo que no se sabe, he allí el verdadero saber.

-Se acuerda de mí doctor? Usted me operó el dedo.

- Pero claro, ¡vengan esos 4!

-Doctor, mi mujer está a punto de dar a luz.

- ¿Es su primer hijo?

- No, soy su marido.

-Doctor, soy asmático, ¿es grave?

- No, es esdrújula.

El policía detiene el auto y le pide a la conductora sus papeles.

- Señora, su documento venció.

- No me diga, y ¿en qué compitió?

El policía de tránsito al conductor:

- Permiso para conducir.

El hombre dice:

- Querida, córrete, el señor quiere manejar.

-¿Cuál es su mayor defecto?

-Me meto en conversaciones ajenas.

-Le estoy preguntando a él.

-Ah, perdón.

-Mi amor, me gustaría que todo vuelva a ser como antes.

-¿ Cómo cuando nos conocimos?

-No, antes.

Woody Allen: ¿Cómo quieres que te olvide, si cuando comienzo a olvidarte me olvido de olvidarte y comienzo a recordarte?

Groucho Marx: Las mujeres viven más que los hombres, especialmente las viudas.

Welou: La infantería española nunca retrocede, da media vuelta y sigue avanzando.

Beethoven: No confíes tu secreto ni al más íntimo amigo, no podrías pedirle discreción si tú mismo no la tuviste.

Le Rocheford: Cómo pretendes que otro guarde tu secreto si tú mismo al confiárselo no lo has sabido guardar.

Stephen Leackock: Soy gran creyente en la suerte y he descubierto que mientras más duro trabajo, más suerte tengo.

Konrad Adenauer: En política lo más importante no es tener razón, sino que se la den a uno.

Winston Churchill: El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene y de explicar después por qué no ocurrió lo que predijo.

Enrique Krauze: El populismo es el uso demagógico de la democracia para acabar con ella.

Albert Camus: Inocente es quien no necesita explicarse.

Jean L. Baraulti: La edad madura es aquella en la cual se es todavía joven, pero con muchísimo esfuerzo.

Epicuro: La muerte, temida como el más horrible de los males, no es en realidad nada, pues mientras nosotros somos, la muerte no es, y cuando esta llega, nosotros no somos.

La bida es beya, aun con errores.

Estoy seguro de que, si Dios existe, sabrá comprender mi duda.

¡Feliz 2024!