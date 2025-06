Con trabajo y cercanía no hay invencibles

Concluida la jornada electoral del pasado 1 de junio en el Estado de Veracruz quedó claro que el esfuerzo de Acción Nacional está dando frutos. Pasamos de gobernar 16 municipios a 35. ¡Más del doble de lo que ganamos en la última elección! No hay forma de minimizarlo: este avance refleja la fortaleza de un PAN que escucha, que trabaja, que se mantiene cercano a la gente y que sabe construir desde abajo.

Y aunque intenten contarte otra historia, la realidad es contundente: Morena perdió más de 500 mil votos y 20 alcaldías que ya no volverán a gobernar. No pudieron sostener la confianza de la gente, porque sus promesas no se tradujeron en resultados. Pero aún así se erigen ganadores… con una soberbia y cinismo que ya no convence a nadie.

Nosotros en el PAN sabemos que esto es apenas el inicio. Tenemos mucho por hacer y lo vamos a construir. Con humildad, con responsabilidad y con la convicción de que cada voto que recibimos es un compromiso que nos toca asumir y cumplir.

Lo que logramos en esta elección no fue una tarea fácil. Fueron semanas duras, marcadas por condiciones inéditas: la maquinaria del Estado operando como nunca —condicionando los programas sociales y amenazando a las personas—, las trampas a plena luz del día, las amenazas, agresiones violentas y descalificaciones a nuestros candidatos, las traiciones disfrazadas de neutralidad. Pero nada pudo contra el valor de nuestra militancia. Las y los panistas de Veracruz sacaron la casta, como siempre lo han hecho. Con el alma puesta en cada volante, en cada reunión, en cada jornada. Por cada rincón del estado.

Me siento profundamente orgulloso de los hombres y mujeres que honraron nuestra tradición de gastar suela, sudor y saliva. De quienes caminaron bajo condiciones extremas, de quienes defendieron el voto en cada casilla, de quienes no se rindieron cuando todo parecía en contra. Y, sobre todo, de las y los ciudadanos que confiaron en nosotros. Quienes votaron por gobiernos honestos, responsables y comprometidos con las familias veracruzanas.

No tengan duda que Boca del Río será ejemplo nacional. MaryJosé Gamboa fue una gran diputada y va a ser una gran alcaldesa. Lo sé porque ella sabe poner en el centro lo que de verdad importa: a las personas, a las familias, a la comunidad. Es una mujer de carácter, de convicciones, de entrega total. Estoy seguro que ella, va a hacer historia.

Adicionalmente, Acción Nacional se alzó con el triunfo en Alpatláhuac, Astacinga, Atoyac, Banderilla, Castillo de Teayo, Coacoatzintla, Comapa, Coxquihui, Chocamán, Chumatlán, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, lxcatepec, Ixhuatlán del Café, lxmatlahuacán, Jesús Carranza, Juchique de Ferrer, Naolinco, Oluta, Omealca, La Perla, Río Blanco, Tehuipango, Tepatlaxco, Tepetzintla, Texcatepec, Tlacotepec de Mejía, Tlachichilco, Tlapacoyan, Tomatlán, Zontecomatlán y Santiago Sochiapan. Con todos ellos reafirmamos nuestra presencia en la región y evidenciamos la capacidad para crecer de forma independiente.

También lo decimos con claridad: no vamos a permitir que Morena intente arrebatar en la mesa lo que no ganó en las urnas. Ya lo han hecho antes, y lo están intentando otra vez. Pero no pasarán. La voluntad de la gente es más fuerte que cualquier trampa.

Hay una diferencia que cada día se vuelve más evidente: mientras ellos ofrecen excusas y violencia, nosotros damos resultados. Mientras ellos se pelean entre sí, nosotros construimos juntos. Mientras ellos improvisan, nosotros gobernamos.

Hoy comienza una nueva etapa para Veracruz. Una etapa de esperanza, de trabajo serio, de oportunidades reales. Una etapa donde el PAN vuelve a ser una opción clara y confiable para miles de familias.

Gracias, Veracruz, por confiar en nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de demostrar que sí hay de otra. Que hay gobiernos que sí cumplen.

Sigamos trabajando. Sigamos creciendo. Sigamos firmes. ¡Por Veracruz, por México y por las familias que merecen un mejor futuro!

Presidente de Acción Nacional