Crisis del agua (II): México sediento

En mi columna anterior inicié el tema sobre la “crisis del agua” que padece actualmente el mundo y particularmente nuestro país; subrayé sobre una de las catástrofes que provocó el exceso de este vital líquido en la época Prehispánica y Colonial en el Valle de México. Dolor de cabeza fueron los cinco lagos que inundaban la ciudad, provocando muerte y destrucción. En esta ocasión comentaré la otra cara de la moneda: los peligros de un México sediento, que está a la vista, lo cual es el preludio de una crisis de mayor magnitud. Debemos actuar con responsabilidad compartida unidos tanto gobernantes como gobernados bajo una Nueva Cultura del Agua.

Diversos gobiernos han puesto especial énfasis en el estudio y desarrollo de tecnologías del agua para un manejo adecuado del problema, construyeron grandes programas de irrigación en el territorio nacional para transportar este líquido esencial para la vida, de zonas de abundancia a zonas de escasez. Fue el caso de proyectos que aún subsisten, para un buen manejo de cuencas hidrológicas. Es de elemental justicia mencionar a su autor, mi amigo el doctor Fernando González Villarreal. Hace unos días me invitó a desayunar en la Torre de Ingeniería de la UNAM, acudí acompañado de un científico muy serio que admiro mucho, el señor ingeniero Rodolfo Zamorano. Reflexionamos no sin nostalgia del pasado sobre los grandes esfuerzos y aportaciones del ingeniero Leandro Rovirosa Wade, quien me distinguió tal vez inmerecidamente con su amistad, mexicano por los cuatro costados, consagró su vida a la construcción de proyectos hídricos a zonas sedientas, impulsó la construcción de uno de los más grandes programas de que se tenga memoria: el Plan de Presas Benito Juárez (150 presas), este hombre no dormía, no se cansaba, traía a México por dentro, conocía muy bien el tema de los ciclos del agua, cuya abundancia o escasez ocurre cada 50 años.

En los años 70 que le tocó vivir a Rovirosa, México contaba con una población de 50 millones de habitantes, pero estudió las proyecciones del crecimiento de población que anunciaban que en 40 años contaríamos con más de 100 millones de habitantes, (actualmente 131 millones) y crecería la demanda de agua. Deberíamos de estudiar este fenómeno con visión sustentable y de resiliencia, impulsando la reforestación y rescate de los bosques, enseñando a los niños a plantar árboles como lo hace ejemplarmente el programa de la ONU-Plan For The Planet del cual somos socios, dirigido por Félix Finkbeiner y el ingeniero Raúl Negrete.

El nacimiento del primer Plan Nacional de Manejo de Cuencas Hidrológicas tuvo cuidado del problema latente de la contaminación de los ríos, lagos, lagunas, esteros y los mares de México que los hemos convertido en un basurero. Este Plan se propuso el estudio de más de 250 cuencas, fue todo un éxito, convirtieron a zonas sedientas en graneros del país (Sonora y Sinaloa). El Plan funcionó, los gobernadores yaquis no olvidan aquella mano firme y justiciera que les llevó agua cuando tenían sed y alimentos cuando tenían hambre, fueron los mejores socios y semillas del progreso, lamentablemente deambulan como Juan sin tierra.

Como parte del Plan antes mencionado se iniciaron obras gigantescas para conservación de los ríos Lerma, Chapala, Santiago, Pánuco, Coatzacoalcos, Blanco, Atoyac, Zahuapan y 82 lagunas, evitando su contaminación por aguas residuales, surgieron programas que aún subsisten como el Sistema Cutzamala, el Plan Benito Juárez con 150 presas para la irrigación y almacenamiento de más de 10 mil millones de m³ de agua, así como la creación de más de un millón de hectáreas de riego actualmente secas; el destino los alcanzó.

Especial mención me merece el Plan Texcoco, para la reconstrucción de los lagos, era una utopía y odisea juntas. En ese entonces viví con mi familia a la orilla de este lago que provocaba tolvaneras y detritus voladores. Fui testigo del impulso de un serio y magno programa para reconstruir la humedad atmosférica de los lagos inspirados en la obra del doctor Nabor Carrillo (1965). Todo quedó en el olvido, irresponsablemente.

Continuará…

Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo