Chinos en América, 900 años antes que Colón

En honor a Gustavo Vargas Martínez QEPD

El título de este artículo se refiere a investigaciones del Dr. Gustavo Vargas Martínez, excolaborador de este Centro de Estudios, quien dedicó gran parte de su vida al análisis y revisión de archivos que provocaron debates entre historiadores y antropólogos sobre las hipótesis de la existencia de un país llamado Fusang. ¿Qué fundamentos tiene este investigador para afirmar que Fusang podía ser México? ¿Serían monjes sino-tibetanos quienes tuvieron contacto con los antiguos mexicanos 900 años antes de la llegada de Cristóbal Colón a América?

La respuesta a las interrogantes planteadas anteriormente se encuentra en la obra del autor de obligada lectura, trabajo científico de investigación que recoge analogías culturales, así como esquemas simbólicos, genéticos y antropológicos que discutieron en su momento en China y México especialistas modernos.

Es un reto esclarecer definitivamente quiénes fueron los verdaderos descubridores de nuestro Continente, lo cual hace necesario despejar las incógnitas de la historia buscadas en caminos inciertos. La obra del Dr. Vargas en mi poder acopia reflexiones y obliga a la lectura de sus hipótesis, sobre las antiguas civilizaciones sino-tibetanas, varias de las cuales se insertan en diversas discusiones teológicas, que nos inducen a pensar sobre los verdaderos descubridores de América. Alrededor de Colón se han levantado inconcebibles fraudes históricos ya que él jamás supo que había llegado a un nuevo continente, simplemente se le atravesó en su viaje hacia las Islas Molucas, posteriormente con un concepto europeo le llamarían América en honor a Américo Vespucio.

Siguiendo la investigación del Dr. Vargas, de quien aprendí mucho sobre el tema del libertador Simón Bolívar, pasamos tardes enteras en esta Institución revisando documentos, de muchos estudios tanto de China como de México. Muy pocos conocen la descripción sobre la existencia de un país llamado Fusang es decir México reporte escrito, reproducido también por Joseph de Güines hace ya más de 240 años.

Estamos ante un misterio sobre un enigma significativo de la historia universal. La documentación de mis archivos recoge no solamente la investigación del autor antes mencionado, sino datos recopilados en más de 20 viajes que realicé a China a partir de 1973 como joven oficial del Estado Mayor del Presidente Echeverría, me vinculé a la Academia de Ciencias de Beijing, institución que generosamente me abrió sus archivos para indagar sobre el origen del hombre americano permitiéndome revisar mapas antiguos inéditos señalando el mapamundi “de lo que está bajo el cielo”, mapas del siglo XI en los cuales encontré la referencia de Fusang.

Posteriormente durante mi experiencia europea en la Unesco tenía la obsesión de saber cuál fue el origen de la población americana. Constaté que las hipótesis eran ciertas sobre la gran migración asiática provenientes de las estepas siberianas que había pasado caminando por el Istmo de Bering hace 40 mil años estableciéndose a lo largo y ancho del continente americano, me encontré con varios estudios y referencias genéticas de prominentes investigadores sobre la mancha mongólica que portan los recién nacidos en la columna vertebral, glúteos, espalda y probablemente los hombros de los naturales de América, también observé la gran similitud de influencia craneana de los mayas, los incas y zapotecos sobre su origen asiático.

CONCLUSIÓN: Los verdaderos descubridores de América fueron chinos. La población americana originaria proviene de las estepas de Mongolia. Quien tenga duda que consulte en la Academia de Beijing y revise los testimonios del padre Antonio Andrade y 200 autores más de los archivos europeos y Zhiu Quan Zhi 1962 “Estudios sobre el descubrimiento de Fusang”, es decir por monjes tibetanos 900 años antes que Colón.

Director General

Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo