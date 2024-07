Corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec: estratégico para el crecimiento

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se ubica en una zona estratégica entre dos océanos (Pacífico y Atlántico), espacio surcado por galeones españoles en el siglo XVI en busca de la ruta hacia las Islas Molucas, para organizar las primeras empresas de comercio mundial entre Europa y América española, esta funcionó durante más de 250 años (La Ruta de la Seda) intercambiando productos entre la América española, Filipinas, China y la Nueva España, posteriormente el México independiente, debido a la Primera Guerra Mundial se cambiaron las rutas del comercio bajo la hegemonía de una nueva potencia que fueron los Estados Unidos.

El Istmo atrajo la codicia de las potencias para la construcción de un canal interoceánico en el siglo XIX. El gobierno del presidente Juárez estudió la conveniencia de un Corredor Comercial Interoceánico pero no se concretó. El general Porfirio Díaz en 1907 terminó la construcción del ferrocarril en esta zona, la cual funcionó transportando mercaderías de Salina Cruz a Coatzacoalcos, esta ruta comercial fortaleció el comercio entre el Océano Pacífico y la costa este de Estados Unidos, es decir California, Nueva York y otros puertos. Esta empresa se vino a menos a la entrada en operación del Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914. Diversos gobiernos contemporáneos de la República tomaron iniciativas para fortalecer esta región estratégica como una zona de desarrollo económico especial, se quedó y tampoco se consolidó la idea o proyecto.

Finalmente, el 14 de junio de 2019 el actual gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por medio del cual se crea un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios denominado: Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), actualmente bajo la mano firme y sólida de la Marina Armada de México, institución que designó al vicealmirante Raymundo Morales como director de esta empresa, el almirante es un destacado ingeniero en ciencias navales con estudios de seguridad nacional.

Este histórico Corredor logístico no busca competir con el Canal de Panamá, es una alternativa para la prosperidad de México en este espacio de más 300 kilómetros con el establecimiento de parques industriales de alta tecnología para empresas internacionales que buscan afanosamente establecerse en México por su valiosa posición estratégica ante los mercados mundiales (Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia Pacífico). Será un nuevo amanecer para convertir esta región olvidada y marginada en un poderoso coloso incontenible en beneficio de los mexicanos, será el portón de entrada de mercados y productos por el sur sureste de México.

Esta región con gran potencial es la esperanza de México por poseer enormes riquezas naturales en espera de su transformación como agua, enormes bosques, minerales, aunque el recurso natural más valioso es el ser humano que debidamente capacitado en un plan de gobierno en las universidades e institutos de investigación y desarrollo tecnológico se podría construir una de las zonas más ricas y prósperas de México.

Nos ubicamos frente al Foro de Cooperación Económica de Asia Pacifico (APEC), al cual pertenece México, que agrupa a países que crecen aceleradamente, impulsando alta tecnología, conformados por 21 países, en este espacio de los mares del sur su comercio participa con más del 60% del PIB global, así como el 50% del comercio mundial.

¿Qué esperamos? Esta sería la mejor oportunidad para redireccionar nuestra economía hacia zonas de crecimiento y prosperidad, evitando depender de un solo mercado, que por razones de seguridad nacional no conviene. La tarea no será fácil, tampoco imposible, habrá tema de una nueva política exterior autónoma soberana y no subordinada, el reto y desafío es aprovechar las nuevas oportunidades de mercados emergentes.

Director General

Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo AC

CEESTEM