Vettel, Aston Martin: una apuesta arriesgada

El arribo del piloto alemán a la escudería Aston Martin a partir de 2021 sobre las bases de lo que hoy es Racing Point ha sido sin duda, una de las noticias que más han dado de qué hablar en los últimos meses en el paddock de la máxima categoría, una historia de traiciones, dinero de por medio, inversión, negocios y, sí, mucha esperanza.

Dejando de lado la turbulencia que dejó cancelar el contrato del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, Sebastian Vettel se juega su legado y reputación en la Fórmula 1 al ser el piloto insignia de una nueva escudería, que con grandes recursos y de la mano de la evolución que ha venido mostrando Racing Point, anhela ser un digno contendiente, subir ese peldaño en donde pueda pelear de manera frontal con Mercedes.

No muchos han reparado en varios factores sobre el fichaje de Vettel: su sueldo anual será menos de la mitad de lo que gana actualmente en Ferrari (35 millones de euros) para quedar en 15 millones (sin contar que Checo recibirá 10 millones de euros anuales hasta 2022 como indemnización); su contrato no es necesariamente multianual, es decir, se revisará cada año con una cláusula de renovación; y por último, el coche no precisamente será diseñado para él.

Este último es un factor crucial, pues Vettel sufre y le cuesta demasiado cuando el coche no está plenamente diseñado en torno a él. Los años de su dominio en Red Bull donde logró cuatro campeonatos consecutivos y, en los que obtuvo el subcampeonato con Ferrari, los autos estaban construidos para ajustarse a su perfil de manejo. Por el contrario, cuando no es así, padece, como hoy le sucede con Ferrari, en donde el SF1000 está más hecho al estilo de conducción de Charles Leclerc, misma situación que se dio la temporada pasada.

No es de extrañar que el Aston Martin 2021 sea construido en torno al manejo de Lance Stroll, tanto por hoy formar parte del equipo como por ser hijo del propietario. Hoy lo vemos, en donde el canadiense es el primer beneficiado de las actualizaciones por encima de Sergio Pérez. ¿Recibirá Vettel el mismo trato que el de Pérez? Ojalá que no, pero no es improbable.

Otro elemento a tener en cuenta es la ansiedad de Vettel por regresar al podio, ser nuevamente un referente: "Estuve cerca de retirarme. Estuvo cerca en términos de tener muchos pensamientos... Lo que he decidido ahora, creo que es lo mejor para mí. Estoy ansioso por demostrarlo", señaló el alemán al confirmar su cambio de equipo a partir de 2021. Pero este ánimo de mostrar que el “chico maravilla” está de vuelta le ha jugado en contra a lo largo de prácticamente toda su estancia en Ferrari, despistes, choques en duelos rueda a rueda y encuentros continuos con el muro.

Recién en Rusia, el Gran Premio de este fin de semana, Vettel tuvo cuando menos un despiste y un choque que incluso casi le cuesta un accidente con su compañero de equipo Charles Leclerc, lo que habla que lo del alemán también puede pasar por un momento mental bajo, donde el auto no está diseñado para su manejo y donde repetidamente es superado. Pensar que esto se va a resolver de la noche a la mañana cambiando de auto, en un equipo nuevo donde no hay garantía de ser el piloto número uno, es muy optimista.

El futuro de Vettel se lo juega en una sola carta llamada Aston Martin 2021, ojalá resulte por el bien de sí mismo, el espectáculo, el nuevo equipo y la misma F1.