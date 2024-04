¿Cuánto más de Checo Pérez en Red Bull?

Mientras que mucha de la prensa europea y expilotos de Fórmula 1 han dado por hecho que el segundo asiento en RB quedará vacante para 2025, lo cierto es que la renovación del piloto mexicano con el equipo campeón del mundo es, al parecer por lo dicho por el propio Sergio Pérez, cuestión de tiempo.

Apenas este fin de semana, el volante jalisciense se expresó al respecto a pregunta de la prensa asistente al Gran Premio de Japón: “Estamos en una situación donde el equipo y yo estamos contentos. Creo que será cuestión de tiempo para que nos sentemos formalmente a hablar de una renovación, antes de eso no hay mucho que decir. Ambos tenemos la intención de continuar. Esperamos pronto sentarnos y hablar de un acuerdo”.

El propio Christian Horner, director de Red Bull Racing, ha dicho más de una vez que al día de hoy el asiento que Checo ocupa desde 2021 sigue siendo suyo, y que él y sólo él será responsable de perderlo, algo en lo que hasta el controvertido asesor del equipo austriaco, Helmut Marko, ha estado de acuerdo: “Quizás también influya que los contratos del próximo año estén en juego, mucho antes de lo habitual. Y eso también parece ser muy motivador [para Pérez]”.

Pienso que la pregunta no es si Checo renovará con Red Bull, sino por cuánto tiempo más extenderá su relación con el equipo. Desde su anterior renovación en 2022, Pérez buscaba un contrato por tres años, pero Red Bull le concedió dos, los cuales expiran este 2024, y así lo veo hacia 2026. Una clave al respecto es la llegada de Ford como proveedor de motores en dicha temporada y en donde la marca del óvalo azul ya se ha beneficiado con grandes resultados de la imagen del piloto mexicano en su campaña promocional de regreso a la Fórmula 1. Obviamente el futuro de Pérez en RB no está exento de nubarrones, ya que si cae en uno de sus desafortunados baches de rendimiento alejándose del entendimiento de su auto, el RB20, las dudas llegarán. Muchos hablan de Carlos Sainz como reemplazo del mexicano (que en su momento abandonó las filas de Red Bull), a quien al parecer Audi está apurando para que este mismo mes de abril anuncie su llegada al equipo en 2026 —con escala en Sauber en 2025—. Otros hablan de Fernando Alonso, pero no puedes tener en un equipo a dos “alfas”.

También las disputas entre Christian Horner con el director ejecutivo de Red Bull, Oliver Mintzlaff, con las intromisiones de Jos Verstappen (padre de Max) y un rompimiento con Ford, pondrían en peligro el sitio de Pérez.

Sin embargo, al día de hoy, parece que no hay nada que moverle a Red Bull, pues sigue siendo una máquina ganadora, no libre de sobresaltos, como el de Australia. Checo ha encajado como la pieza que le faltaba al equipo. Así que lo subrayo, creo que veremos a Pérez vestido de azul, por lo menos hasta 2026.