Qué tan cierta es la llegada de Checo Pérez a Cadillac

Mucho se ha hablado en las últimas semanas acerca del futuro inmediato del piloto mexicano en la Fórmula 1, en donde prácticamente se ha asegurado su llegada al equipo debutante en 2026, Cadillac.

La noticia vino desde Europa, en donde Ed Spencer, un reportero con poca notoriedad en el paddock, anunció como exclusiva desde el medio Autoevolution que el de Jalisco ya habría firmado con la escudería americana. La nota publicada el pasado 14 de julio fue retomada por Auto Bild, un importante medio alemán, lo que provocó que la noticia corriera alrededor del mundo como reguero de pólvora.

De acuerdo con lo publicado por Spencer, Pérez sería presentado como piloto principal de Cadillac luego del Gran Premio de Hungría, carrera que marca el inicio del parón de verano. Sin embargo, desde el propio entorno de Checo se sabe que no hay nada firmado, y que las conversaciones no sólo se están dando con Cadillac, sino también con otros equipos.

Igualmente, la nota difunde que cubierto el lugar de Pérez, Cadillac ahora va por el segundo piloto, en donde nombres como los de Valtteri Bottas, Mick Schumacher, Zhou Guanyu y hasta Colton Herta (americano hoy sin súper licencia), compiten por él.

Reitero, hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial de Sergio Pérez como piloto oficial de Cadillac, y cuando llegue no vendrá desde Europa, sino desde América. Las pláticas sobre el futuro de Pérez vienen de la mano de un nuevo management, liderado por el libanés Khalil Beschir, un ex piloto y amigo cercano de Checo desde sus inicios en la Fórmula 3 Británica, con quien incluso compartió departamento cuando ambos corrían en el viejo continente.

Recordemos que el mexicano hasta poco después de su salida de Red Bull era manejado por el inglés Julian Jakobi —viejo lobo de mar que representó a Prost y Senna— y quien puso la cara cláusula de rescisión de contrato de RB, la que al final le permitió a decir del propio Pérez, cobrarles “cuatro años [que permaneció vestido de azul] como si hubieran sido seis”.

Checo ha decidido todavía no quemar sus naves con Cadillac, en donde si bien podría obtener un jugoso contrato multianual mínimo por tres años, el “pero” que lo detiene es la viabilidad de que la escudería americana se pueda convertir durante su estadía en un equipo ganador. Esa es la parte débil de Cadillac, al ser un equipo debutante, es una realidad que tendrá que cubrir una curva de aprendizaje de varios años. Por eso Pérez mantiene abiertas las conversaciones con otros equipos, desde un inestable Alpine hasta por lo menos otras dos escuderías.

Lo que es prácticamente seguro es que veremos a Checo de regreso en la F1 en 2026, y solo será cuestión de meses para saber en dónde lo hará.

