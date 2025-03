¡Perdónalos, Checo!

Estimado lector, a estas alturas de la temporada, sí aunque recién inicia, ya no deberíamos estar hablando del piloto mexicano nacido en Jalisco, o tal vez no con la intensidad actual, como si estuviera sentado en un monoplaza bajo contrato. Deberíamos estar escribiendo acerca de la llegada de Hamilton a Ferrari, del duelo interno en McLaren que amenaza con convertirse en guerra; o de lo brillante que está resultando el debut de Kimi Antonelli en Mercedes. Pero la realidad se impone y el nombre de Sergio Michel Pérez Mendoza está más vigente que nunca.

Apenas la semana pasada hablábamos del tiempo contado que parecía tener el piloto neozelandés Liam Lawson —reemplazo de Pérez en Red Bull—, que en las dos primeras carreras del serial no supo cómo hacer rendir el complicado RB21. Lawson no llegó siquiera al próximo Gran Premio de Japón. En una junta al interior del equipo austriaco, Christian Horner argumentó que Lawson era “un riesgo medido” y que llevarlo de regreso al equipo B (Racing Bulls) es para “protegerlo”. Me imagino que despedir a Checo pagándole millones y sus escándalos durante 2024 también fueron “riesgos medidos”.

Como ya se sabe, el nuevo intento de Red Bull se llama Yuki Tsunoda, japonés que ha recorrido la milla como piloto de la escudería, la eterna promesa que no alcanzaba a dar el estirón y que vio desfilar antes que él en el equipo grande a Pierre Gasly, Alex Albon, Checo y Liam Lawson, sin contar a los “Danieles”, Ricciardo y Kvyat. Hoy, es la respuesta a todos los dolores de cabeza de Horner y Marko, aunque bien se sabe que Honda puso hasta 10 millones de dólares para lograr su ascenso justamente a partir del Gran Premio de Japón), y que pase lo que pase, correrá las 22 carreras restantes.

Dándole un poco de vueltas al asunto del despido de Checo y donde de acuerdo con Jimmy Morales, directivo de Escudería Telmex, Red Bull les avisó de manera tardía por lo que ya no se le pudo conseguir un asiento en otro equipo. Plan con maña, Red Bull no quería de ninguna manera a Pérez sentado en otro auto a la par que Lawson.

Si Red Bull le da la vuelta a una temporada complicada pasará a la historia como un equipo grande, de lo contrario su directiva se irá por la puerta de atrás tal como ha sucedido con figuras de la talla de Ron Dennis en McLaren, Mattia Binotto en Ferrari o el mismo Flavio Briatore en su momento en Renault.

La figura de Checo Pérez se sigue agrandando en Red Bull, siendo el único que hasta el momento ha sido capaz de entregar un subcampeonato. Hasta la prensa europea ya mastica a regañadientes una disculpa al mexicano por los maltratos que le hizo.

@jorgedialogante