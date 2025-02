Lo bueno, lo malo y lo feo del evento "F1 75 Live"

Vivimos tiempos interesantes en la máxima categoría en cuanto a nuevos formatos de competencia y también ahora de presentación de la temporada. Por primera vez la Fórmula 1 realizó un evento para presentar a cada uno de los 10 equipos de manera conjunta, algo a lo que llamó “F1 75 Live” por los setenta y cinco años que cumple el Gran Circo este 2025, y que en términos generales fue espectacular, aunque con algunos claroscuros.

Lo bueno

Sin lugar a dudas, el evento resultó ampliamente positivo, sobre todo en cuestiones de audiencia. De acuerdo a datos de la propia F1, se registró un pico de 1,1 millones de espectadores simultáneos en directo en su canal de YouTube, con 7,5 millones de espectadores totales en sus diversas plataformas, lo que representó el kick off oficial de la temporada 2025. Desde 2019, el inicio no oficial del serial se daba con el show de de Neftlix “Driving to Survive”, el cual desde entonces se estrena una semana antes del primer Gran Premio del calendario. Ahora con este evento, que en este primera edición tuvo lugar en el estadio O2 Arena en Inglaterra, la Fórmula 1 tiene un nuevo elemento para atraer más fans y consentir a sus fieles. Gran acierto de Liberty Media.

Lo malo

El evento no excusa las presentaciones individuales de los equipos las que hay que decir siempre son desiguales. Los que tienen mayor presupuesto suelen lucirse (cómo olvidar la presentación de McLaren en los años 90 donde tuvo como invitados a la banda Jamiroquai y a las mismísimas Spice Girls), mientras que los más modestos suelen hacerlo en algún garaje, cumpliendo el requisito. Este show pretende igualar a los equipos, pero la verdad es que algunas escuderías no le dieron la relevancia necesaria o bien, lo subestimaron. Para nada fue lo mismo lo que ofreció Aston Martin, que lució poderosa y usó el recurso de James Bond; de Ferrari que brilló con más intensidad que el resto por su historia y momento Hamilton; o Red Bull que hubiera lucido lo mismo si no se hubiera presentado y mandado un video. La F1 tiene ahora que vigilar que todos los equipos luzcan espectaculares, o corre el riesgo (como ya lo existe) de que algunas de las escuderías se nieguen a participar.

Lo feo

Indudablemente, el abucheo a Christian Horner de Red Bull. La escudería austriaca no supo qué hacer con el tiempo que le tocaba, acostumbrados a que su marca sea la plataforma estrella pusieron a su polémico jefe de equipo como punta de lanza, quien cosechó meses de dimes y diretes en los medios, la fuga de talento, además del despido a Sergio Checo Pérez y sus propios escándalos personales. Ni dejó que sus pilotos se dirigieran a la audiencia. Si hubo un equipo perdedor en el evento ese fue Red Bull.

Hacia 2026, y si los rumores cada vez más fuertes son ciertos de que Checo regresará a la F1 de la mano de Cadillac, me froto los manos para ver al mexicano encabezar el evento y al que por orden le tocaría abrirlo. Pero, esa ya será otra historia.

