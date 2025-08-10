Las certezas que nos deja el parón de verano de la F1

Llegó el mes de agosto y con él, el parón de cuatro semanas sin carreras de Fórmula 1. Sin embargo, la primera parte de la temporada nos deja claros varios puntos sobre el estatus de equipos y pilotos, que van desde el absoluto dominio de McLaren, el gran bache en el que está Lewis Hamilton en Ferrari, así como el anuncio que tendrá que venir en los próximos días de dónde continuará su carrera en la máxima categoría el piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Analicemos punto por punto.

McLaren domina la Fórmula 1: El equipo inglés logró regresar a la cima después de 26 años sin levantar un título de constructores. Hoy con sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri es la escudería que rige en cada uno de los Grandes Premios. Oscar Piastri, piloto australiano, tiene una ventaja de sólo nueve puntos sobre su compañero de equipo y a lo largo de las próximas 10 carreras se definirá quién tiene la supremacía. Piastri ha logrado ser más consistente y frío en momentos importantes, pero el piloto de casa ha venido creciendo y madurando. El campeón entonces estará en McLaren y no hay ningún nubarrón en el horizonte que parezca quitarle la supremacía.

No hay un equipo claro como el número 2: Muchas expectativas existían al principio de la temporada con la nueva dupla en Ferrari con Charles Leclerc y el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, pero son claramente son la decepción hasta el momento de la temporada, aún cuando el piloto monegasco se ha llevado algunos podios. Mercedes tampoco ha dado el “do de pecho” luego de Canadá, en donde sus dos pilotos terminaron en lo más alto. En constructores Ferrari se mantiene en segundo lugar muy detrás de McLaren, pero con el equipo alemán pisándole los talones y con ambos mostrando sus claras carencias en cada carrera. Ya no se diga Red Bull, que incluso despidió a su director de equipo Christian Horner y ha caído para ser la cuarta fuerza. Los tres tendrán que evolucionar para convertirse hacia 2026 en un claro rival para McLaren.

El futuro de Checo Pérez: Después de su salida de Red Bull hace ocho meses y en donde la Fórmula 1 y prácticamente todo el paddock se han nutrido de noticias y rumores acerca del futuro del piloto mexicano nacido en Jalisco, por fin en esta pausa de verano se podría dar a conocer su destino en la máxima categoría. Mucho se ha hablado del entorno de Cadillac, en donde es una clara apuesta ganadora para el equipo americano que debutará en 2026, aunque los rumores de Alpine como segunda opción crecieron en los últimos meses, aunque ya se sabe que esa puerta se cerró. Así que será cuestión de semanas para que se pueda dar este anuncio en donde Checo podría tener como compañero de equipo al finlandés Valtteri Bottas.

El verano está más caliente que nunca en la F1 y habrá que estar pendiente de lo que depare el resto de la temporada.

@jorgedialogante