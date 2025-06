Lando Norris vs. Oscar Piastri, la grieta que puede romper a McLaren

Lo visto en el pasado Gran Premio de Canadá con la lucha rueda a rueda entre la dupla de la escudería inglesa de Woking, los mostró de cuerpo entero, uno que no se dobla ante la presión, y otro que se vuelve a equivocar en un momento crucial.

El duelo entre los pilotos nacidos en Melbourne, Australia, y Bristol, Reino Unido, llega en un momento donde McLaren reina en la temporada con el, hasta ahora, mejor coche de la parrilla, el MCL39 que vivió su primera crisis precisamente en Canadá, la décima carrera del campeonato, quedando fuera del podio, algo inusual. De hecho, Norris y Piastri no peleaban la victoria, sino el cuarto lugar buscando alcanzar al Mercedes de Kimi Antonelli, quien a la postre logró a sus 18 años, su primer top 3 en Fórmula 1.

Por un lado, el piloto australiano dejó ver una vez más la frialdad que posee en momentos cruciales. Piastri observaba cómo el McLaren de Lando se hacía cada vez más grande en sus espejos y supo aguantar sus embates con un contacto incluido, hasta que el inglés terminó en los muros del circuito Gilles Villeneuve, asumiendo la culpa de inmediato por lo ocurrido y disculpándose posteriormente. Sin embargo, Norris rompió una regla de oro: no puedes chocar a tu team mate.

Para Norris, vencer en pista a Piastri no sólo era la posibilidad de superarlo o acercársele más en el liderato, sino dar un golpe de autoridad, meterse en la cabeza de su compañero, y de paso, callar bocas en la prensa —sobre todo en la inglesa—, que comienza a desconfiar de él como su próximo campeón del mundo. Pero Lando no sólo no ha sabido elegir sus batallas, Canadá no era una de ellas definitivamente, pues no estaba peleando por la victoria y la temporada aún no llega a su primera mitad. Era momento de llevar puntos a su cuenta para acercarse a Oscar, que ahora lo aventaja con 22 puntos.

Además, Norris podría haber abierto las primeras grietas en el equipo.

Tanto Andrea Stella como Zak Brown, jefe de equipo y CEO respectivamente, deberán templar a Lando y decidir en algún momento si le dan la prioridad algunos de sus pilotos para proteger el liderato.

Dejarlos pelear libremente suena peligroso para un equipo que no tiene un campeón desde 2008 con Lewis Hamilton, en un momento donde están más cerca que nunca de conseguirlo.

@jorgedialogante