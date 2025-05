¿Hamilton llegó tarde a Ferrari?

Mucho se habla en la actualidad de que el tiempo de Hamilton en Fórmula 1 ha llegado a un declive, que no logra emparejarse con su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, sin cumplir las expectativas que sobre él han puesto los miles de tifosi en el mundo. ¿Es así verdaderamente, o sólo estamos viendo cómo el siete veces campeón del mundo se está asentando en la escudería italiana?

Uno de los temas que domina la conversación en la Fórmula 1 es el desempeño del piloto de 40 años nacido en Stevenage, Reino Unido, dentro de Ferrari, equipo al que llegó con bombo y platillo con una de las noticias más relevantes en la historia del serial. Para no muy pocos, Lewis ha sido imbatible en los equipos en donde ha competido desde su debut, sin embargo en cinco ocasiones ha sido superado o igualado por sus compañeros de garaje.

En su llegada a la Fórmula 1, empató en puntos con Fernando Alonso en el escandaloso 2007 de McLaren, y para 2011 bajo los mismos colores y ya como campeón del mundo, fue superado ampliamente por Jenson Button que terminó la temporada como subcampeón, en donde Lewis finalizó quinto del campeonato.

Ya en Mercedes en el toma y daca que tuvo con Nico Rosberg, sucumbió ante el alemán en la lucha por la corona de 2016, aunque supo acumular seis de sus siete campeonatos, nada mal para el inglés que se mantiene igualado en campeonatos con Michael Schumacher como los máximos ganadores en la historia de la F1. Para la temporada 2024 quedó un lugar por debajo de George Russell, en séptimo, año siempre complicado para cualquier piloto en su cierre de contrato por la cantidad de datos que ya no se le comparten.

En Ferrari se sabía que no todo sería miel sobre hojuelas para Hamilton, una escudería que no logra sumar un campeonato desde hace más de tres lustros (2007 de pilotos con Kimi Raikkonen, 2008 de constructores), que no puede ni crear un auto ganador sin trampas (como en 2019), ni conjuntar el equipo humano necesario (con las insufribles estrategias de 2021 y 2022). Cuatro directores de equipo han desfilado desde entonces así como un par de campeones del mundo con el mismo resultado: manos vacías y caras largas.

A lo largo de 2025, el marcador en calificaciones marcha 6-1 a favor de Charles Leclerc, y fuera de la ilusionante victoria en la Carrera Sprint en China, los resultados de Hamilton ha sido siempre detrás del de Mónaco. Sin embargo, existen dos puntos a favor de Lewis: primero, todos en Ferrari saben que el coche no es un auto ganador; y segundo, ya en la pasada carrera de Emilia Romagna, Hamilton apostó por una de sus fortalezas, el ritmo de carrera, remontando desde el doceavo sitio, asumiendo que en este momento Leclerc es mejor calificador que él.

El verdadero sitio de Hamilton lo veremos sin duda en 2026, un año donde la misma Fórmula 1 tendrá un reinicio bajo una nueva normativa, ahí se notará su mano en el desarrollo del auto y el liderazgo que deberá ejercer en Ferrari.

@jorgedialogante