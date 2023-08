Después de la era Verstappen, ¿quién será el nuevo campeón del mundo?

Con el campeonato 2023 prácticamente escrito, que representaría el tricampeonato del neerlandés de Red Bull, y quizá, dos más en 2024 y 2025 donde prácticamente no habrá cambios significativos en la normativa, la era Verstappen parece sentenciada, no sin sobresaltos claro, pues Mercedes, Aston Martin o McLaren —descarto a Ferrari— buscarán impedirlo de alguna forma.

La Fórmula 1 es de eras, algunas más largas que cortas, como la de Senna a finales de los ‘80 y principios de los ‘90, Häkkinen en 1998 y 1999, Schumacher de 2000 a 2004, Alonso en 2005 y 2006, Vettel de 2010 a 2013 o Hamilton de 2014 a 2020. Desde 1992, sólo seis pilotos han roto estas épocas con títulos unitarios, sacudiendo el status quo de la máxima categoría: Nigel Mansell, Jacques Villeneuve, Damon Hill, Jenson Button, Kimi Raikkonen y Nico Rosberg.

En este contexto, ¿qué piloto estaría listo, o no, para sacudir la F1? La lista es corta.

Charles Leclerc. No. El número uno de Ferrari, respaldado por Mattia Binotto y también por Frederic Vasseur, posee un claro potencial, pero sus claroscuros son cada vez más evidentes, y bajo el paraguas de la escudería italiana parece que no terminará de pulirse. Seguirá sumando victorias, pero el temple de no quebrarse bajo presión parece no alcanzarle.

Lando Norris. Sí. El inglés es joven y muestra aplomo en momentos decisivos, y parece venirle bien el duelo interno con su coequipero, el australiano Oscar Piastri (cuyo potencial es alto), del que podrá salir más fuerte.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Sí. Ambos cuentan con experiencia probada para sumar un campeonato más a sus cuentas; el tercero para el español, que busca justicia, así como el octavo para el inglés que lo consagre como el mejor de todos los tiempos. En Aston Martin Alonso ya está involucrado en el desarrollo del auto 2024, y en Mercedes, Hamilton echándose el equipo a los hombros.

Sergio Pérez. Sí, pero.... El mexicano ha probado ser sólido, batiendo pocas veces sí, al mismo Verstappen dentro de Red Bull, sin descontar sus logros en equipos menores. Sin embargo, estar en el mismo equipo que Max lo sentencia a ser el número dos. Tendría que pasar a otro equipo para aspirar a ser campeón.

George Russell. No. Mercedes apostó en su primer año con la escudería alemana a que sería el sucesor de Hamilton, pero no pasó mucho tiempo para darse cuenta de que su siete veces campeón sigue siendo la respuesta para el desarrollo de un auto ganador. Russell es buen piloto, pero su brillo puede apagarse pronto si Mercedes sigue dependiendo de Hamilton.

2026, con su nueva reglamentación, parece ser la frontera para conocer a un nuevo monarca.