Checo Pérez, la renovación de contrato y las marcas que corren con él

Si bien el volante nacido en Jalisco Sergio Pérez se llevó el subcampeonato de pilotos de Fórmula 1 en 2023 —algo inédito para un piloto mexicano—, varias son las marcas nacionales e internacionales que sí se llevaron la corona apostando por él, capitalizando estar presentes de la mano del piloto con mayor exposición en la máxima categoría. Con la renovación de contrato de Pérez, al menos por un año más, sus patrocinadores se frotan las manos.

La F1 no siempre ha sido el escaparate de marcas que es en la actualidad. Fue hasta finales de la década de los años 60 que las tabacaleras aterrizaron en el Gran Circo, siendo el equipo Lotus, liderado por el genial Colin Chapman, un gurú no sólo de la aerodinámica, sino también del marketing, el primer equipo en atraer sponsors. El inglés puso los logos de la marca de cigarros Gold Leaf en sus autos, al que pronto el resto de los equipos y la prensa criticaron llamándolos “cajetillas rodantes”, pues los coches estaban pintados al estilo de los paquetes de cigarros. Pero este paso fue clave, pues las escuderías se dieron cuenta de que el dinero de las empresas de tabaco podía no sólo financiarlos, sino sostener sus temporadas.

Hablando de Pérez, destaca en primer lugar el grupo de marcas de Grupo Carso, liderado por Telmex y Telcel seguidas de Claro e Infinitum, las cuales no sólo aparecen en la gorra de Checo, sino que también son patrocinadores globales del equipo Red Bull Racing, acompañando también al ahora tricampeón del mundo Max Verstappen.

No hay publicidad de las marcas donde no aparezca el jalisciense, la cual no sólo tiene una gran presencia digital, sino también en vallas o espectaculares. Hay que decir que Carlos Slim Domit ha apostado por Pérez desde 2005 y fue de la mano de ese dinero que pudo llegar a competir a Europa, escribiendo una historia de 18 años de patrocinio ininterrumpido hasta su llegada a la F1. Tan sólo en sus primeras dos temporadas en la máxima categoría, Slim y sus empresas aportaron 20.6 millones de dólares en patrocinios. Hoy, en cuanto a exposición de marca se refiere, Carso recibe un gran retorno de inversión, ya que Checo es el piloto con mayor cobertura mediática mundial.

Otra marca que ha apoyado a Pérez de manera histórica es el broker de seguros Interprotección. Desde 2021 en de Red Bull está puesto Walmart. El Gobierno de Jalisco, tierra del piloto aparece en su casco. Banorte y Unifin también son marcas mexicanas presentes.

El mexicano firmó su primer subcampeonato en la Fórmula 1 el año pasado, pero sin lugar a dudas los patrocinadores que lo acompañaron se anotaron un gran logro también.