Andrea Kimi Antonelli, el nuevo diamante de la F1 en formación

El piloto italiano de Mercedes comienza a escribir por méritos propios una historia que pinta para ser la de un potencial campeón del mundo. Con tan sólo 18 años y apenas escribiéndose la sexta carrera de la temporada, ha sido capaz de hacerse notar ya como la revelación del año, revalidando en cada oportunidad su asiento en la escudería alemana, llenando el ojo a quienes dudaban que siquiera tuviera algo para sustituir a Lewis Hamilton, un siete veces campeón del mundo.

En apenas siete carreras (cinco Grandes Premios y dos carreras sprint, al momento de escribir esta columna), el nacido en Bolonia, Italia en 2006, ha dado muestras de ser un piloto consistente, rápido y acomodado a las formas de Mercedes. Su historia se antoja como la de esos grandes pilotos contemporáneos, a la usanza de Ayrton Senna, Hamilton o Max Verstappen, en donde descubiertos a muy corta edad por detectores de talentos, ascienden rápidamente en el escalafón para llegar a la máxima categoría, en donde hoy parece ser la regla que mientras más pronto, mejor.

Antonelli comenzó a destacar en el kartismo europeo desde niño, siendo descubierto por Giovanni Minardi (hijo de Giancarlo Minardi, propietario del equipo con el mismo apellido que compitió como escudería de 1985 a 2005), quien lo puso en distintos equipos de la categoría. Fue así como bajo este management, llegó en 2019 con 13 años al equipo junior de Mercedes. Ganó varias categorías como la Fórmula Regional Europea, llegando a la Fórmula 2 en 2024, en donde sumó dos victorias (una de ellas en Silverstone), para luego ser ascendido en 2025 como coequipero de George Russell.

Su llegada al equipo Mercedes AMG F1 no fue visto con buenos ojos por la mayoría de la prensa especializada; algunos acusaban la inexperiencia de Kimi (llamado así en honor al finlandés Kimi Raikkonen), y hasta él mismo llegó a declarar que le gustaría aprender un año más en F2, además hubo mucha presión interna y externa para que el lugar de Hamilton fuera ocupado por un piloto de más experiencia, en donde la rumorología llegó a mencionar nombres como el Carlos Sainz o hasta el mismo Sergio Checo Pérez.

Italia celebra el nombre de Antonelli, pero para su pesar no es en Ferrari, equipo que hoy lamenta no haberlo descubierto ni fichado a tiempo, y qué bueno, porque según el legendario director de la escudería italiana Luca di Montezemolo, él no lo habría contratado tan joven y de hacerlo lo habría dejado un par de años en Sauber. Y es que resulta sorprendente que Italia, con toda su tradición, no haya tenido un piloto campeón de F1 desde hace más de 70 años, cuando Giuseppe Farina y Alberto Ascari firmaron los campeonatos de 1950, 1952 y 1953.

Andrea Kimi Antonelli, un nombre que sin duda hay que seguir en la F1.

